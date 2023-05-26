Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev alacak 28. dönem Konya milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Konya Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, “TBBM'ye ülkemizi temsil etmek üzere Konya'dan seçilen milletvekillerimize hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Seçimlerin Konya'mıza ülkemize ve büyük Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, yeni seçilen milletvekillerimize görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Salih Zeki Bilgin de, “Milletvekilliği seçimlerinin ülkemize, milletimize ve seçilen milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu seçimlerin ülkemizin ve Konya'mızın sorunlarının çözülmesine vesile olmasını, seçilen vekillerimizin de sağlık ve esenlik içerisinde bu çok önemli ve şerefli görevi ifa ederek ülkemizin gelişiminde katkıda bulunmasını canı gönülden temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mutafa Hakan Özer, CHP Milletvekilleri Barış Bektaş ile Hasan Ekici, MHP Milletvekilleri Mustafa Kalaycı ve Konur Alp Koçak, İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel mazbatalarını aldı. Daha sonra tören sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavsıcı Halil İnal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekili yakınları ve partililer de katıldı. AK Parti Milletvekili Abdullah Ağralı ise mazbata törenine katılmadı.