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Konya Minibüscüler Odasından zam açıklaması

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını, yeni tarifenin 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını, yeni tarifenin 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü uygulamaya başlanacağını açıkladı.


Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, ulaşım zammıyla ilgili şunları şöyledi; "En son 03.07.2019 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs zammından sonra yaklaşık 14 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında işletme, akaryakıt ve amortisman maliyetlerimize gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Buna göre uzaklık mesafelerine göre Minibüs ücretlerimiz 3 lira, 3 lira 25 kuruş ve 3 lira 50 kuruş olarak yeniden belirlenmiş olup, yeni tarife 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü uygulamaya başlanacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyor, saygılar sunuyorum.”

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