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Konya Mobil Uygulaması yenilenen yüzüyle hayatı kolaylaştırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamalarından olan Konya Mobil uygulaması yenilenen yüzüyle hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarından olan Konya Mobil uygulaması yenilenen yüzüyle hizmet veriyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fiziki, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanında son yıllarda özellikle çevreci belediyecilik ve akıllı şehircilik alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Konya Mobil uygulamasının da bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.


Uygulamayı gelişen teknolojik yenilikler ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda yenilediklerini kaydeden Başkan Altay, Konya'da çok yoğun kullanılan Konya Mobil uygulamasının çoklu dil desteği ve arka planda çalışan yapay zeka yardımıyla yorumlanarak kullanıcıya özel hizmet sunduğunu ifade etti.


Başkan Altay, birçok detay bulunan uygulamanın “Keşfet” bölümünde pandemi döneminde esnafa destek amacıyla uygulamaya koydukları “Paket Servisi Yapan Lokanta ve Pastaneler” menülerinden kullanıcıya en yakın paket servisi yapan iş yerinin isim, konum ve iletişim bilgilerine kolayca erişilebildiğini de sözlerine ekledi.

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