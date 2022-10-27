Konya, Nasreddin Hoca'sını unutmadı

Fıkralarıyla nam yapmış Türkiye'nin önemli bilge ve filozoflarından Nasreddin Hoca memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde vefatının 738'inci yılında unutulmadı.

Nasreddin Hoca için Konya'nın Akşehir ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye genelindeki ilkokullar arasında Ulusal Fıkra Canlandırma Yarışması yapılırken Nasreddin Hoca'nın Akşehir'deki kabri başında dualar edildi mevlidi şerif okutuldu. Ya tutarsa, göle maya çalma, parayı veren düdüğü çalar gibi çok sayıda fıkralarıyla nam yapan bilge insan Nasreddin Hoca'yı bu kez Türkiye genelinde çocuklar canlandırdı. Ülkemizin dört bir köşesinden ilkokul çocukları tiyatro performansları ile Nasreddin Hoca'nın fıkralarını canlandırıp şampiyonluk için yarıştılar.

“Fıkra yarışması birincisine 20 bin TL ödül”

Fıkraları ile güldürürken düşündüren zamanın filozofu Nasreddin Hoca'yı canlandırmak adına sahneye çıkan minikler, Türkiye şampiyonluğu için jüri önünde hünerlerini gösterdi. Yarışma finalinde Türkiye birinciliğini Gülümse rumuzuyla yarışan İstanbul Karacaoğlan İlkokulu kazandı. Bu okul yarışma birincisi olarak 20 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmada ikinci olan Konya Akşehir Cumhuriyet İlkokulu'na 15 bin TL, üçüncü seçilen okul olan Bingöl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu'na ise 10 bin TL para ödülü verilirken, yarışmada çeşitli özel ödül alan ilkokullara da ikişer bin TL para ödülü verildi. Akşehir Belediyesi tarafından organize edilen Nasreddin Hoca Fıkra Yarışması'na, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek veriliyor.

Öğretmen ve öğrenciler sevinç yumağı oluşturdu

Konya Akşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ulusal İlkokullar arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında karakaçana ters binen ilkokul öğrencisi temsili hoca mizanseli ile canlı performans yapmayı da ihmal etmedi. Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında çocuklar akranlarıyla yarışırken dereceye giren İstanbul Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, Nasreddin Hocayı çok sevdiklerini ve onun fıkraları ile büyüdüklerini söylediler. İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler öğretmenleri ile sevinç yumağı oluştururken finalde kaybeden öğrencilerin ise buruk oldukları gözlendi. Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu sınıf öğretmeni Hilal Mutlu ve okul müdürü Hakan Yetkin, “6'ıncı ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olduk. Çocuklarımın alnında öpüyorum. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu yıl da Akşehir'imizde ulusal bazda Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri yapıyoruz. Fıkra canlandırma yarışmaları yapıyoruz. Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Her geçen yıl yarışmalara ilgi ve katılımcı okul sayısı artıyor bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Yarışmada tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Dereceye giren okulları da tebrik ediyorum” diye konuştu.