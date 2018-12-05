Konya OSB'deki meslek lisesinin atölye binasi ve spor salonu açıldı

Açılış töreninde konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi olma hedefine ulaştığını vurguladı. Okulun, iş dünyası için aranan eleman yetiştirdiğine vurgu yapan Kütükcü, insana yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini bildiklerini belirtti. Başkan Kütükcü, okulun alt yapısına sürekli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, "600 öğrenci kapasiteli ve 20 derslikli lisemize, bugüne kadar 4 atölye kazandırarak öğrencilerimizin pratik ağırlıklı bir eğitim sürecinden geçmesini sağladık. 200 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. Her öğrencimize ücretsiz servis imkanı sunuyoruz. İstihdam garantisi ve burs veriyoruz. LGS yerleştirme puanına göre okulumuza kayıt yaptıran ilk 40 öğrencimize ve yılsonu başarı puanlarına göre 9.sınıftan 10.sınıfa geçen ilk 40 öğrencimize burs veriyoruz. Ayrıca sosyal tesis alanlarımız ile okulumuzu son derece modern bir yapıya kavuşturduk. Okulumuzda okuyan her bir öğrencimiz, bu okulu bitirdiğinde sanayi tesislerimizin aradığı, çalıştıkları sanayi tesislerine değer katan, üreten bireyler olarak iş hayatlarına devam edecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Kütükcü, bir ülkede refah seviyesini artırmanın, insanları daha üretken bir hale getirmenin yolunun eğitimin kalitesinin arttırılmasından geçtiğini belirterek, lisede de bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Kütükcü, konuşmasında Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne spor salonunun Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde belediye tarafından kazandırıldığını hatırlatarak, Altay'a ve okula destek veren herkese teşekkür etti. Kütükcü, açılışı yapılacak olan atölye binasının ve spor kompleksinin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Tüm OSB'lere mesleki ve teknik okul

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri ile endüstri bölgeleri ile büyük bir gelişimin arifesinde olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki tüm OSB'lerde mesleki ve teknik okullar açma projelerinin olduğunu ifade etti. Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmesi için sanayi parsellerine ayrılan alanların daha fazla olması gerektiğine işaret eden Büyükdede, "Dünyada ilk 10 ülkenin içerisine girmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri başarabilirsek oraya yükselebiliriz. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'deki sanayi için ayrılan alanlar. Ülkemizde sanayi için ayrılan alan toplam alanın binde 3'ü seviyelerinde. Bu oran Fransa'da yüzde 2,5, Almanya'da yüzde 4,5, İtalya'da yüzde 2'ler seviyesinde. Bizim üretmemiz gereken alan 10 misli olursa bugün İtalya seviyesine geliyoruz. Sanayi için ayıracağımız alanlarla, böyle okullarımızın alt yapısını geliştirerek, bunların önünü açarak hedeflerimize erişebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişme trendini nitelikli gençler ile yakalayacağını, bu bağlamda salonda bulunan gençlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, okul çağında kendini yetiştirmiş, bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen gençlerin fabrikalarda, üretim tesislerinde yer sahibi olması ile ülkenin önünün açılacağını ifade etti.

“Böyle örnek okulları tüm OSB'lerimize taşımak istiyoruz"

Konya OSB'de bulunan ve Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin şanslı olduğuna işaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, ülkenin her yerinde Konya'daki gibi sanayi tesisleri olmadığı için herkesin bu kadar şanslı olmadığını kaydetti. Büyükdede, "Gelişme trendini yakalayacaksak, bu nitelikli gençler ile olacak. Onun için size göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Böyle örnek okulları tüm OSB'lerimize taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise, başarının emek istediğini, başarıya ulaşmak için herkesin ve her kurumun o konuyla ilgili bir katkısı olması gerektiğini söyledi. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başarının yakalandığını belirten Aydın, Konya OSB'nin, Konya Sanayi Odasının, iş adamlarının, belediyelerin katkısıyla birbirinden güzel tesislerin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerinin katılımıyla atölye binası ve spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Atölye binalarını gezen Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, öğrencilerin çalışma alanlarını yakından incelerken, kaynak simülasyon cihazında da kaynak yaptı. Konya OSB'deki açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile sanayiciler ve öğrenciler katıldı.