Konya OSB'ye kazandırılan anaokulunun protokolü imzalandı

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Konya OSB'ye kazandırılan 5 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli anaokulunun protokolü imzalandı.

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından imzaları atılan protokol ile bölgedeki fabrikalarda çalışan ailelerin çocukları anaokulunda hem eğitim görecek hem de oyun alanlarında doyasıya vakit geçirebilecek.

Protokolün imza töreninde konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, “52 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye'nin 3. büyük OSB'si Konya OSB'mize kazandırdığımız anaokulumuzun protokolünü İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladık. Bölgemizde çalışanlara yönelik kazandırdığımız eğitim yuvamız birlikte anne ve babalar evlatlarını buraya gönül rahatlığıyla gönderebilecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen öğretmenler tarafından burada hem eğitim verilecek hem de çocuklarımız güzel vakitler geçirebilecekler” dedi.

Her ayrıntı düşünülerek inşa edildi

Anaokulunun 100 kişi kapasiteye sahip olduğunu ve çocukların ihtiyacına yönelik her ayrıntının düşünüldüğünü belirten Başkan Kütükcü, “5 derslikten oluşan kreşin içerisinde yemekhane, uyku sınıfı, amfi salonu, çocuklar için tasarlanmış lavabolar, kapalı ve açık oyun alanları bulunuyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Eğitime verdikleri katkılardan dolayı Konya OSB'yi tebrik ederek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, “Sanayi çalışanlarının ihtiyacına yönelik yapılan anaokulumuzla birlikte 3-6 yaş grubundaki çocuklarımız, el becerilerini ve zeka yetilerini geliştirecek, gelecek eğitimlerine katkı sağlayabilecek şekilde eğitim alma fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

Protokolün ardından anaokulunda incelemelerde bulunuldu.