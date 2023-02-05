Konya Ovası rekolteyi yakalamak için kar yağışını bekliyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı çiftçiyi umutlandırdı. Bu hafta içerisinde kar yağışı beklediklerini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “İnşallah bu süreçten sonra kar yağışları devam ederse hububat alanlarında istediğimiz rekolteyi yakalarız” dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve bu yıl hububat ekim dönemlerinden sonra yaklaşık 4 ay boyunca yağış almayan Konya Ovası'nda kuraklık tehlikesi başladı. Geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı ortalama merkez bölgesinde 10-15 santimetre civarında olurken yüksek kesimlerde ise 60 santimetre olarak kayıtlara geçti. Özellikle kıraç alanlara ekim yapan çiftçilerin yüzünü güldüren yağışların devamını beklediklerini aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bu kar yağışı ara ara yağması da, bitkilerin dönem dönem ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu ifade etti.

“Bu yağışlar özellikle kıraç alanlardaki ekinlerimize çok faydalı oldu”

Ovanın beklediği ilk kar yağışının geçen yıla oranla gecikmeli düştüğünü aktaran Burak Kırkgöz, “Aylardır beklediğimiz kar yağışını ilk defa geçtiğimiz hafta alabildik. Konya bölgesi kapalı bir havza olduğu için kar yağışları bizim için çok ciddi önemli. Yaklaşık 4 aydır herhangi bir yağış almamıştık. Bu yağışlar özellikle kıraç alanlardaki ekinlerimize çok faydalı oldu. Sulu alanlardaki tabii ufak tefek susamalar vardı. Çiftçilerimiz bazı bölgelerde normalde bu aylarda, hiç sulama yapmazken bu dönemlerde sulama yapmaya başlamışlardı. Ekinler susadığı için hem sulu alanlar hem de kıraç alanlarda kar yağışının ciddi faydası var. Şu anki yağan kar yağışının ortalama merkez bölgesinde 10-15 santim civarında ve yüksek yerlerde de 60 santimlere çıkan kar yağışları aldık bu dönemde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de kar yağışları bekleniyor. Şu an meteorolojinin verdiği raporlara göre, önümüzdeki hafta içerisinde ve ondan sonraki hafta içerisinde tekrardan kar yağışları gelecek” dedi.

“Yağışlar devam ederse hububat alanlarında istediğimiz rekolteyi yakalarız”

Konya Ovası'nda kar yağışının devam etmesi halinde sezon sonunda geçtiğimiz dönemlerdeki rekoltenin yakalanabileceğinin altını çizen Kırkgöz, “İnşallah bu süreçten sonra kar yağışları devam ederse hububat alanlarında istediğimiz rekolteyi yakalarız. Bu dönemde yağan karlar tabii merkez ilçelerde biraz milimetre olarak az düştü ama tabii bu karların yağıp, toprağın verimi için çok önemli bir unsur. Şu andaki yağan kardan sonra toprak bu yağan karları emerek kök bölgelerine kadar indiriyor. Bu da toprağın doymasına neden oluyor. Yağacak kar yağışları da üzerine toprağın doymasına çok büyük katkı da sağlayacak. Bu tabii hububatın yanında mısır ve pancar eken çiftçilerimizin topraklarının doymasını ve bir dahaki dönemlerde kullanacak su miktarının da düşmesine neden oluyor” diye konuştu.