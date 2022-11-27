Konya Ovasında gübre kullanımı verim ve kalitenin artmasında büyük rol oynadı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekimi yapılırken, hasat döneminde verimli bir sezon için gübre kullanımı bitki için oldukça önemli. Uzmanlar, gübre kullanımı yapılmadığı ve topraktan eksik element alan bitkinin strese girmesi sonucu yüzde 60 seviyelerine kadar verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında, hububatta hasat döneminde bitkinin verim ve kalitesinin artmasında bu yıl gübre kullanımı büyük rol aldı. Tohum kalitesi ve rekolte ihtiyacın karşılanması için kullanılan gübrenin önemini ise çiftçiler, her geçen yıl daha da önemseniyor. Maliyet artışından kaynaklı çiftçilerde herhangi bir gübreyi azaltmanın yaşanmadığını anlatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Gübre kullanımını azaltalım gibi bir düşünce yok çiftçilerimizde. Tamamen çiftçilerimiz gübrenin kullanımının ne kadar önemli olduğunu ve gübre atılmadığı dönemlerde ürünlerdeki verimin düşeceğini bildikleri için bu dönemlerde gübre kullanımında herhangi bir düşüş yaşamadık” dedi.

“Yüzde 60 gibi yüksek derecede verim düşüklüğü gören yerlerde var”

Tohum kalite ihtiyacın karşılanması için kullanılan gübrenin azaltılması durumunda meydana gelecek kayıpları anlatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Kırkgöz, “Geçtiğimiz dönemlerde gübre kullanımının azaltıldığı arazilerde, yüzde 40 ile 35 oranında verim düşüklüğü yaşanan yerler varken, yüzde 60 gibi yüksek derecede verim düşüklüğü gören yerlerde var. Araziler sulu tarımın yapıldığı arazilerde yıllarca gübrelenerek, sulama yapılarak yetiştiricilik yapıldığı için bu tarz arazilerde, gübrenin azaltılması veya suyun az kullanılması verimde çok ciddi düşüşler yaşatıyor. Bunun denemesini Konya Ovasında farklı bölgelerde yapıldı, sonuçlarda da yüzde 30 ile 55 arasında verim düşüklüğü yaşandığı görüldü” şeklinde konuştu.

“Elementlerin eksikliğinde bitki strese girip, verim düşüklüğü yaşanıyor”

Sadece hayvan gübresi yapılan yerlerde ilk zamanlarda yüzde 10'luk bir verim kaybı yaşandığını daha sonraki zamanlarda ise bu rakamlarının arttığını aktaran Konya Şube Başkanı Kırkgöz, “Ertesi sene aynı tarlaya tekrar hayvan gübresi ile uygulama ve burada yetiştiricilik yapan çiftçilerin, veriminin biraz daha düştüğün tespit edildi. Bunun nedeni bitki, topraktan sadece organik madde kaldırmıyor. Bunun yanında azot, fosfor ve potasyum büyük miktarda topraktan kaldırdığı elementler var. Bu elementlerin eksikliğinde bitki strese girip, daha sonrasında da verim düşüklüğü yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvendikleri bildikleri yerlerden alsınlar ürünlerini”

Sahte gübrenin önüne geçebilmek için çiftçilere uyarıda bulunan Burak Kırkgöz, “Güvendikleri bildikleri yerlerden alsınlar ürünlerini. Kafalarının küçük bir soru işareti dahi olan gübreleri kesinlikle bölgesinde bulunan bir ziraat mühendisi arkadaşımıza sormasını tavsiye ediyoruz. Fiyatları ise çok afaki düşük durumdaysa, tereddüt ederek ürünlere yaklaşmaları gerekiyor. Gübre analizlerinin kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çiftçilerin son dönemlerde daha kaliteli ve daha çok verim alabilmek için sertifikalı tohum almaya yöneldiğini anlatan Kırkgöz, “Sertifikalı tohum kullanımında da, bu işi sertifikalı yapan firmalar genelde tohum ilacını kullanarak hazırlıyor tohumları. Tohum ilacı dediğimiz ilaç, mantar ilacı ve ilk dönemde bitkinin daha yeni çıkış sağladığı sırada ve kök gelişimini gerçekleştirdiği dönemde herhangi bir mantar hastalığına yakalanmamak için uygulanan bir ilaç bu dönem bitkiler için çok kritik bir dönem. Bu dönemde bitkinin yakalandığı bir hastalık bitkinin ilerideki verimini yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.