Konya Ovası'nda rekolte için gözler Mayıs yağışlarında

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda Ocak ayına kadar yağışların düşük olması kuraklığa kapı aralamıştı. Şubat ayından itibaren zaman zaman etkili olan yağmur yağışlarının devam etmesiyle rekoltedeki beklenti Mayıs ayı yağışlarına çevrilirken, uzmanlar bitkilerdeki kök çürüklüğü hastalıklarına karşı önlemlerin alınmasına dikkat çekti.

Tahıl ambarı Konya Ovası'nda 2022 yılı hububat sezonunda, yağışlar hububat ürünlerinde verim ve kalitenin artmasıyla rekolte yaklaşık 2 milyon tonun üzerinde olarak kayıtlara geçti. Bu yıl yağış periyodik raporlarında ise geçen yıla oranla ova genelinde Ocak ayına kadar yüzde 40'lık gibi ciddi oranda düşüş yaşandı. Bu düşüşle birlikte kuraklık kapıları aralanmıştı. Geçtiğimiz aylardan itibaren zaman zaman etkili olan yağmur yağışı bitkilerin sapa kalkması olarak bilinen gelişim dönemini atlattı.

“Kardeşlenme döneminde bitkiler, istedikleri suyu yeterli bir miktarda aldılar”

Yağışlarla birlikte kıraç ve sulak alanlarda tehlikeli dönemin sona erdiğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Öncelikle kıraç alanlarda son dönemlerde yağan yağışlar özellikle Nisan yağışları oldukça etkili oldu. Çünkü kıraç alanlarda imkanı olmayan çiftçilerimiz, bu dönemlerdeki yağacak yağışlara çok fazla ihtiyacı vardı. Tam kardeşlenme döneminde bitkiler, istedikleri suyu yeterli bir miktarda aldılar. Burada yağışların yağma şekli de çok önemliydi. Çünkü hızlıya birden yağıp yüzey akıntısı yapıp suyun tarladan uzaklaşmasını biz genellikle istemiyoruz. Geneldeki yağan yağış periyodunda da yağmur, biraz daha sakin ve yavaş yavaş yağarak bitkilerin tam istedikleri dönemde istedikleri miktarda kök bölgelerinde suyun inmesine neden oldu. O da tam kardeşlenme döneminde, bitkinin can suyu ihtiyacını karşılamış olduğu ve sapa kalkma dönemlerinde çok sağlıklı bir şekilde bitkilerimiz girdi. Sulu alanlarda herhangi bir problemimiz yoktu. Tabi yağışlar sulu alanlarda da ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü çiftçilerimizin sulama maliyetleri oldukça yüksek. Bu dönemlerde yağan yağışlar sulu tarlalar da sulama maliyetlerini düşürdü. Bu sulu alanlarda da tabii yeraltı suyunun faydasından çok yağmurun faydası da oldukça fazla. Yağışlarla bitkilerin gelişimleri biraz daha hızlı olmaya başladı” dedi.

"Hastalığın gelmeden önce tarlalarına ilaç atmalarını tavsiye ediyoruz"

Konya ve çevre ilçelerinde devam eden yağmur yağışıyla birlikte bazı hastalıkların meydana gelebileceğini altını çizen Kırkgöz, “Tabii bu dönemlerde yağışların arkasından, havaların ısınması da bitkilerde bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Özellikle kök ve kök boğaz çürüklüğü, yapraklı dikey çürüklüğü dediğimiz hastalıkları şu andaki kontrollerimizde yoğun bir şekilde denk geliyoruz. Çiftçilerimizin arazilerine gidip bir Ziraat Mühendisi meslektaşımızla beraber bu kök çürüklüğünü kontrol etmelerini, bu hastalığın gelmeden önce tarlalarına ilaç atmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ilaçların tedavi edici etkisi yok. Tamamen yapılan bu ilaçlar koruyucu etkili çiftçilerimizin bu dönemlerde gidip tarlalarını kontrol edip, bu ilaçları da atarlarsa inşallah önümüzdeki süreçte de rekoltede herhangi bir düşüklük beklemiyoruz. Yağışlar tabii tane suyu dediğimiz dönemde de önemli. Nisan, aylarında dediğimiz yağışlar elhamdülillah iyi geçti. İnşallah Mayıs ayında da bu şekilde aralıklarla yağışlar devam eder. Ve arkasından da hasadımıza gireriz. İnşallah hayırlı bir sezon olur” şeklinde konuştu.

"Kasım ve Aralık aylarındaki yağışlar çok yetersizdi"

Geçtiğimiz aylarda kuraklığın arttığını aktaran Kırkgöz, "Eylül ve Ekim aylarında kıraç alanlarda ciddi anlamda bir tohum zayiatımız vardı. Çünkü Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki yağışlar çok yetersizdi. O dönemlerdeki durum bizi biraz korkutuyordu. Lakin birinci aydan sonra yağan yağışlar, bu açıklıkları kapattı. Özellikle kardeşlenme dönemindeki yağan yağışlar, ciddi anlamda kıraç alanlarda çok faydalı oldu. Bu dönemde bizim Ekim Kasım aylarındaki sıkıntıları görebileceğimiz herhangi bir problem yok. Aksine bir önceki yılki gibi tarladaki mahsullerin gidişatı gayet iştahlı ve hızlı ilerliyor. Bu da önümüzdeki dönemlerdeki rekoltenin aynı seviyelerde devam edeceğini bize gösteriyor. Yani bununla ilgili bizim rekolte düşecek diye bir endişemiz yok. İnşallah yağışlar bu şekilde devam ederse, rekolteyi geçen yıl oranlarını yakalarız diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mantar ilaçlamasını özellikle tavsiye ediyoruz"

Bitkilerin hastalık kontrollerinin yapılmasının önemine vurgu yapan Başkan Kırkgöz, "Kontroller kesinlikle düzenli olarak yapmaları gerekiyor. Çünkü hastalık kontrollerini iyi yapmadıkları zaman bitkilerin verim düşüklüğüne neden olan en büyük etkenlerden birisi, mantar ilaçlamasını özellikle tavsiye ediyoruz. Yani görülse de, görülmese de tarlalarına mantar ilacına atmalarını öneriyoruz. Çünkü böylesi yıllarda daha öncesinde yaşadığımız tecrübelere dayanarak mantar hastalığı her yönden geliyor. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol edip bu tarz uygulamaları da yaparlarsa sezon için önemi büyük. Zaten üre atım sezonunu geçirdik. Çiftçilerimiz ürelerini attılar tarlalarına bundan sonra da sadece hastalık kontrollerini yaparlarsa, geri kalan kısımda da inşallah yağışlar tamamlayacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.