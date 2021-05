Konya Ovasında su yetersizliği tehlike sinyalleri veriyor

Yağışların yetersiz olmasından barajlardaki doluluk oranları da nasibini alırken, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da yüksek oranlarda ürün kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Konya'nın Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, yer altı suyu seviyesinin azaldığını belirterek, havza bazlı üretime geçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da son yıllarda yer altı suyu seviyelerinde belirgin bir azalma gözlendi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, yer altı suyu seviyesi ve barajlardaki doluluk oranları konusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Konya için de tehlike çanları çaldığını belirtti. Mayıs ayına gelindiğini ancak yağışların olmadığını ve ekim ve su konusunda bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydeden Başkan Murat Yağız, “Şu anda içme suyu oranı barajlarımızda yüzde 49 ve 38 seviyesinde. Tarımda kullanılan su şu an için Beyşehir gölünden alabileceğimiz geçen yılki oranı kadar su alabileceğiz. Bunun için gerekli uyarıları da Devlet Su İşleri ve sulama birliklerimiz tarım arazilerinde yeşil bitki ekilmemesi konusunda yapmış durumda. Bu bizim ürün kaybımıza sebep olacak. Bunun yanında su kanunu meclisten hızla çıkartılıp tüm tarım paydaşlarının görüş ve önerileri alınması gerekiyor. Eğer bu kanunu bir an önce çıkarmazsak, Konya için tehlike çanları çalıyor. Yüzde 40'ı geçen bir ürün kaybı yaşanabileceğini, uyarıcılık görevini yerine getirmek maksadıyla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Havza bazlı üretime geçilmesi gerekiyor”

Konya'da 130 bine yakın kuyu olduğunu aktaran Yağız, “Bunun 40 bini ruhsatlı diğerleri ruhsatsız. Yani 90 bine yakın ruhsatsız kuyu var. Bunların meclisten çıkacak su kanunuyla beraber ruhsatlandırılıp kapatılması gerekenler kapatılacak, kapatılmaması gerekenler kullanılacak, kuyu barışını içine alacak şekilde. Çok acil ivedilikle su kanunun gündeme getirilerek hızla kanunlaşıp havza bazlı üretime geçilmesi lazım. Gelecek nesiller için tehlike yaşamamak adına çok hızlı hareket etmemiz lazım. Havza ve ürün bazlı eğitime geçeceğiz. Az suyla tüketilen ürünler, kuraklığa dayanıklı hububat çeşidimizi artırıp suyun az olduğu yerlerde devlet tarafından desteklenmeli ve su az tüketilmelidir. Suyun olduğu yerlerde de suyu çok tüketen ürünlere yönlendirmeliyiz. Onun haricinde şu sistemde yaklaşık 5 yıldan beri süregelen kuraklığın zirve yaptığı bu yıl bizi büyük tehlike bekliyor. Bizim görevimiz uyarıcı görevi. Üreticilerimize ve çiftçilerimize buradan seslenmek istiyorum: Artık suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Suyumuzu bol, hoyratça su harcama dönemi bitmiştir. Bizler de üreticiler olarak ekeceğimiz ürünleri suyu daha az tüketen ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Özellikle bu yıl Konya'da ekim yapacak üreticilerimiz suyu yok olarak kabul etsinler ve ürün çeşitlerini ona göre seçsinler” dedi.