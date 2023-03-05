Konya Ovası'ndaki yağışlar, geçen yıla oranla yüzde 55 azaldı

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ve kurak ikinci ayı 2023 yılının Ocak ayı olarak kayıtlara geçerken, bu hububat sezonunda Konya Ovası'ndaki yağışlarda da yüzde 55'lik azalma meydana geldi.

Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli yere sahip Konya Ovası'nda 2022 hububat üretim sezonunda 2 milyon tonun üzerinde hasat gerçekleşti. Bu yıl yağışların azalmasıyla geçen yılın aynı aylarına oranla yağışlarda bu yıl geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 55'lik bir azalma olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar tarafından yapılan hububat alanlarındaki incelemelerde ise geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışı, bu alanlardaki açıklıkları bir nebze kapattığı belirtildi.

“Konya Ovası'nda yaklaşık olarak yüzde 72 bir kısımda kıraç tarım yapılmakta”

Meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklık anlamına gelmediğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık anlamına gelmiyor. Şu anda halihazırdaki tarlalarda herhangi bir kuraklıkla ilgili bir söylemde bulunmak yanlış olur. Şu anda kıraç alanlarımızda Konya Ovası'nda yaklaşık olarak yüzde 72'lik bir kısımda kıraç tarım yapılmakta hububatta. Bu kıraç alanlarda geçtiğimiz dönemlerde Ekim, Kasım aylarında yağışlarımız yetersizdi. İlk ekilen yerlerde kısmen çıkışlarımız vardı. Daha sonrasında yağış almayan bölgelerde tohumlarımızda çıkışlarda biraz azalma oldu. İlerleyen dönemlerde yağışların gelmemesi tabii kıraç alanlarda tohum kayıplarımıza ve alanların seyrekleşmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışı, bu alanlardaki açıklıkları bir nebze de olsa kapattı. Kıraç alanlarda özellikle kar yağışının etkisini şu dönemlerde gezdiğimiz zaman arazilerde görebiliyoruz” dedi.

“Şu anda yüzde 52'lik ve yüzde 55'lik bir kar yağışı ve yağmur yağışında azalma var”

2023 üretim sezonunda yağışların yüksek oranda düştüğünü aktaran Kırkgöz, “Konya bölgesinde uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 47 buçuk ile 48 arasında bir yağışında azalma oldu. Geçen sene yağışımız çok güzeldi. Özellikle kar yağışı ve yağmur geçen sene çok güzel yağdı. Geçen seneye oranla yaklaşık olarak şu anda yüzde 52'lik ve yüzde 55'lik bir kar yağışı ve yağmur yağışında azalma var. Bu tabii tarladaki mahsulleri etkiledi. Özellikle yağış azlığı hububat alanlarını etkiledi ama Nisan yağışları bu konuda çok önemli. İnşallah Nisan yağışları iyi gelirse herhangi bir rekolte kaybı yaşamadan sezonumuzu atlatmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Bu dönemde herhangi bir rekolteyle ilgili bir yorum yapmak oldukça zor”

İlerleyen dönemlerdeki yağışların rekolte için büyük rol aldığını anlatan Kırkgöz, “Kardeşlenme dönemine denk geldiği için bitkilerin verimlerini ve rekolteyi belirleyecek tarih o tarih oluyor. Bu dönemde herhangi bir rekolteyle ilgili bir yorum yapmak oldukça zor. Çünkü bitkilerin hala daha çıkış aşamasında olan yerler var. Bu kar yağışından sonra seyrek olan yerlerin bir kısmının kapatıldığını da görmüş olduk. Kar yağışının az olması Konya bölgesi için oldukça dezavantajlı, çünkü Konya Ovası kapalı bir havza. Kar yağışının az olması sadece topraktaki mahsulleri değil, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın da azalmasına neden oluyor. Burada çiftçilerimizin üzerine düşen büyük görevler var. Çiftçilerin sulama yaparken sulama zamanlarına ve sulama miktarlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle basınçlı sulama sistemlerini tercih etmelerini öneriyoruz. Konya bölgesinde çok fazla bir vahşi sulamamız yok. Çiftçilerimiz bu konuda kendilerini geliştirdiler, bilinçlendirdiler. Şu anda çiftçilerimizin yapması gereken doğru zamanda, doğru miktarda su vermek bitkiye, bunu da bölgesindeki ziraat mühendisi meslektaşlarımıza danışarak yaparlarsa bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde suyu vermiş olurlar. Bu da sudan tasarruf yapmamıza neden olur” diye konuştu.