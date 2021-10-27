Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde yeni başkan Ramazan Erkoyuncu oldu

Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. 5 adayın yarıştığı genel kurulda başkanlığa Ramazan Erkoyuncu seçildi.

Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterirken, oda başkanları ve STK'lardan da çok sayıda temsilci yer aldı. Genel kurulda adayların yaptığı ortak protokol çerçevesinde uzlaşma ile Divan Kurulu oluşturuldu, yine ortak kararla adaylar salonda konuşma yapmadı. Başkan Recep Konuk'un aday olmadığı genel kurulda Özkan Taşpınar, Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar ve Mehmet Öğdüm başkan adayı olarak yarıştı. Seçimlerde saat 17.00'de sandıklar kapanarak oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. Yapılan sayımda Ramazan Erkoyuncu 4 bin 624 oy alırken, Özkan Taşpınar 3 bin 997, Yusuf Erdem 2 bin 337, Alişan Taşpınar bin 529 ve Mehmet Öğdüm 161 oy aldı. Genel kurulda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin yeni başkanı 4 bin 624 oy alan Ramazan Erkoyuncu oldu.