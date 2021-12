Konya Panorama Müzesi Hazreti Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehrin sembol yapıtlarından biri olan Konya Panorama Müzesi, Hazreti Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini takip etmek için yurt içinden ve yurt dışından Konya'ya gelenlerle dolup taşıyor.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen on binlerce yerli ve yabancı misafir, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Panorama Müzesi'ne de ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında on binlerce misafire ev sahipliği yaptığını ifade ederek, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan törenlerin bu yıl eski coşkusuna kavuştuğunu söyledi. Törenler için Konya'da ağırlanan yerli ve yabancı on binlerce misafirin, Mevlana Hazretlerinin Türbesi'ni ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Ziyaretçiler Büyükşehir Belediyemizin şehre kazandırdığı Konya Panorama Müzesi'ne akın ediyor. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bu yapıyı ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ayrıca Panorama Müzesi'nin hemen yanı başında bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile şehitlerimizin hatırasının yaşatıldığı İstiklal Harbi Şehitler Abidesi de görenlerin büyük beğenisini kazanıyor” diye konuştu.

Konya Panorama Müzesi'nin şehrin sembol yapıtlarından biri haline geldiğini belirten Başkan Altay, “İçerisinde Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anların ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı alan ile sergi alanı ve dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlunun bulunduğu bu güzel yapı dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen Hazreti Mevlana dostlarını ağırlamaya devam edecek. Ben herkesi Konya Panorama Müzesi'ni mutlaka görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Panorama Müzesi'ni ziyaret eden misafirler de müzeyi çok beğendiklerini, her Konya ziyaretlerinde mutlaka uğradıklarını ifade etti.