Konya Panorama ve Şehitler Abidesi Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor

Hazreti Mevlana'nın 746.Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında dünyanın dört bir yanından Konya'ya akın eden Mevlana dostlarının uğrak noktalarından birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Konya Panorama Müzesi oluyor.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen yerli ve yabancı on binlerce misafir, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Konya Panorama Müzesi'ne akın ediyor. Yerli ve yabancı on binlerce turist, Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bu iki yapıyı ziyaret ettiğinde hayranlıklarını gizleyemiyor. Şehitlerin hatırasının yaşatıldığı Şehitleri Abidesini ve törenler kapsamında sergilerin de yer aldığı Konya Panorama Müzesini gören ziyaretçiler, her iki eseri de çok beğendiklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde, başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya Panorama Müzesi içinde ise, Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı alan ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor.