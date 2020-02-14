Konya polisi suçlulara göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü 8-14 Şubat tarihleri arasında uygulama yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen şahısların ev ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 88 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 bin 94 adet uyuşturucu hap, 83 kilo nargile tütünü, 301 gram uyuşturucu madde bu suç unsurlarında elde edilen 2 bin 805 lira para ele geçirildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında da, kent merkezine getirildiği tespit edilen 47 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı. Kent merkezinde yaptığı uygulamalar kapsamında 22 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, kaza oranlarının en aza indirilmesi için aralıksız çalışmalara devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 154 sürücüye alkollü araç kullanmak, 42 sürücüye makas atmak, bin 391 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, bin 31 sürücüye emniyet kemeri ve kask takmamak, 111 sürücüye belgesi olmadan araç kullanmak, 1 sürücüye aykırı ışık ve donanım kullanmak ve 109 okul servis aracı denetlenmiş 30 sürücüye farklı maddelerden işlem yapıldığı öğrenildi.