Konya Polisinden aranan şahıslara operasyon: 65 kişi yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği geniş çaplı operasyonda hakkında hapis cezası ve yakalama emri bulunan 65 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Konya il merkezinde 40 ekip ve 120 personel ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, hırsızlık, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş toplamda 306 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 65 şahıstan 55'i cezaevine gönderilirken, 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.