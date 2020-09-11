Konya polisinden iş yerlerine Covid-19 denetimi

Konya'da polis ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, umuma açık 2 iş yerinde bulunan 57 kişiye "sosyal mesafe" kuralını ihlalden işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 iş yeri de mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayuş Şube Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, umuma açık 2 iş yerinde bulunan 57 şahsa, "Sosyal mesefa" kuralını ihlalden işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 2 iş yerini de tespit eden polis ekipleri, bu iş yerlerini mühürleyerek, 1 iş iş yeri sorumlusuna "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yaptı. Tütün mamulleri tüketimi ve belgelerinin eksik olduğu görülen 2 kafeyle ilgili de gerekli işlem yapan polis ekipleri, denetimler sırasında araması olan 3 kişi ve hırsızlık suçlarından 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, polis ekipleri kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.