Konya polisinden önce droneli sonra uygulamalı yaya geçidi denetimi

Konya'da sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara yol verip vermediğini drone ile takip eden trafik ekipleri, sürücülerin yayalara yol vermemesi üzerine denetim gerçekleştirdi. Polisin denetimi sırasında sürücülerin yayalara yol verme oranlarında artış gözlemlendi.

Edinilen bilgiye göre, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesini benimseyen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem yaya ve sürücüleri bilgilendirmek hem de farkındalık oluşturmak için farklı bir denetime imza attı. Ekipler, yaya geçitlerinde sürücülerin herhangi bir denetleme olmadan yayalara yol verme oranını takip etmek için ilk önce sürücülere görünmeden drone ile takip gerçekleştirdi. Drone ile yapılan denetimlerde sürücülerin yayalara yol vermediğini tespit eden trafik polisleri, bunun üzerine yaya geçitlerine çıkarak sürücülerin görebileceği şekilde yollarda durdu.

Trafik polisini gören sürücüler yol vermeye başladı

Yaya geçitlerinde yol verme oranı polis ekipleri geldikten sonra büyük oranda arttı. Sonrasında ekipler, okul çıkışı trafiği durdurarak öğrencilerin ve yayaların geçmesine yardımcı oldu. Yapılan uygulamanın amacının hem sürücü ve yolcuları bilinçlendirmek hem de farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren yetkililer, uygulamayı gören vatandaşlardan da tam not aldı. Yapılan uygulamaların özellikle okul giriş çıkış saatlerinde artarak devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.