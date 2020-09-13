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Konya polisinin Covid-19 denetimleri sürüyor

Konya’da polis ekiplerinin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Konya'da polis ekiplerinin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerinin umuma açık iş yerlerinde yaptığı denetimlerde, 4 iş yeri mühürlenirken, iş yerlerinde bulunan 128 kişiye "sosyal mesafe kuralı"nı ihlalden, 4 iş yeri sorumlusuna "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldı. Ayrıca 4 iş yerinde tütün mamulleri tüketildiği, 2 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu tespit edilerek, gerekli işlemler yapıldı. Kontrollerde 3 aranan ve 3 hırsızlık şüphelisi de yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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