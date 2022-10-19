Konya protokolünden Başkan Altay'a tebrik ziyareti

Konya Valisi Vahdettin Vahdettin Özkan, 2023 Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Konya protokolü, 2023 yılında Dünya Belediyeler Birliği'ne başkanlık edecek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a tebrik ziyaretinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretlerde ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan Başkan Altay'la bir araya geldi. Konya'nın Dünya Belediyeler Birliği gibi önemli bir organizasyonda temsil edilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, Başkan Altay'a görevinde başarılar diledi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Başkan Altay'ı ziyaret ederek, 2023 Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetimler teşkilatına başkanlık yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Merkezi idare, yerel yönetimler ve Cumhur İttifakı olarak Konya'yı daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza ve il başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.