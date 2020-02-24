Konya sanayisi yerli ve milli sanayi hamlesine katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde işyeri ziyaretlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta özellikle savunma sanayi üzerine üretim gerçekleştiren tesislerde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, incelemelerini bu hafta da sürdürdü. Ziyaret ettiği iş yerlerinde firma yetkililerinden üretim süreçleriyle ilgili bilgi alarak çalışanlarla görüşen Başkan Altay, Konyalı sanayicilerle gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hamlesine Konya olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Konyalı sanayicilerimiz şehrimizin gelişimine ve istihdamına büyük katkı sağlıyor. Belediyemizin tahsis ettiği 1 buçuk milyon metrekarelik alanda yapımı devam eden ASELSAN Konya Silah Sanayi ve hemen yanında ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile birlikte şehrimiz savunma sanayinin merkezi olacak inşallah. Ülkemizin yerli ve milli sanayi hamlesine destek veren tüm sanayicilerimizi ve sanayi çalışanlarımızı teşekkür ediyorum” dedi.