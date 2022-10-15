Konya sanayisine yetişmiş insan kaynağı desteği

KSO, SÜ ve HUDER tarafından imzalanan ilk protokolle sanayi işletmelerine insan kaynağı yöneticisi yetiştirmek hedeflenirken, KSO ve SÜ ile imzalanan 2. protokolle teknoloji fakültesinde okuyan öğrenciler 7+1 modeli ile sanayi işletmelerinde yetişerek üretime daha fazla katılacak. Protokoller KSO Başkanı Memiş Kütükcü, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve HUDER Konya Şube Başkanı Mustafa Acar tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Memiş Kütükcü, eğitimin her zaman öncelikli çalışma başlıklarından biri olduğunu, bu alanda çeşitli kurumlar ile ortak işbirlikleri yaparak birçok sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdıklarını söyledi.

KSO, SÜ ve HUDER ile imzalanan ‘Eğitim İşbirliği Protokolü' ile sanayi tesislerinin insan kaynakları yöneticisi ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Kütükcü, “İlk protokolümüz ile HUDER tarafından belirlenecek kursiyerlere, Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi verilecek. Bu eğitimi alan kursiyerlerimizin, sanayi tesislerimizde insan kaynağı yöneticisi olarak istihdam edilmelerini hedefliyoruz” dedi.

İmzaları atılan ‘İntörn Mühendislik ile Konya Sanayisine Uygun Mühendis Yetiştirilmesi' protokolü ile de mühendis adaylarının sanayiyi daha yakından tanıyacaklarını ve mezun olduklarında iş hayatına atılmalarının daha kolay olacağını söyleyen Kütükcü, “Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde eğitim gören intörn mühendisler sanayi işletmelerimizde staj yapacak. Makineleri, üretimi yakından tanıyacaklar. Böylece okulda gördükleri teorik dersleri sanayi işletmelerimizde pratiğe dönüştürecek ve kendilerini burada daha fazla geliştirecekler. İntörn mühendislerimiz, üretimin içinde yer aldıkları için mezun olduklarında iş hayatına atılmaları daha kolay olacak. Bu proje hem mühendis adaylarımız için hem de sanayi işletmelerimiz için gerçekten çok önemli bir fırsat olacak. 7+1 modeli ile uygulanacak olan bu projede öğrenciler, son yarıyıllarını işletmelerimizde geçirecek” ifadelerini kullandı

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy da, Selçuk Üniversitesi'nin Konya'nın eğitim noktasında önemli bir merkezi olduğunu söyledi. Protokollerin daha kaliteli mühendislerin yetişmesine katkı sunacağını ifade eden Metin Aksoy, “Üniversite olarak, yerli ve milli teknoloji noktasında her türlü çalışmaya öncü olma düsturu ile hareket ediyoruz. Bu çerçevede yapacağımız protokoller teknoloji fakültemiz aracılığı ile geleceğin mühendislerini yetiştirirken, daha uzman ve daha kaliteli mühendislerin yetişmesine de katkı sağlayacak. Diğer taraftan da topluma hizmet noktasında HUDER ile birlikte üniversite-sanayi ve STK ayağının da buluşması noktasında çok kıymetli bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. Bu alanda yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. İnşallah hayırlı olur” şeklinde konuştu.

HUDER Konya Şube Başkanı Mustafa Acar ise, nitelikli insan kaynakları yöneticileri sayesinde iş davalarında azalma olacağını söyledi. Acar, “Nitelikli insan kaynakları yöneticilerinin yetiştirilmesi için bu kursların sertifikalı olarak yapılmasına karar verdik. Bu konuda ortak iş birliği yapıyoruz. Bunun neticesinde sanayicilerimiz nitelikli insan kaynakları yöneticisine kavuşacak. Hem evraklarını daha düzgün ve nitelikli tutacaklar, hem çağın gereklerine ayak uyduracaklar hem de iş davalarında nispeten bir azalma olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokollerin imzaları atıldı.