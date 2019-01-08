Konya savunma sanayi yönetiminden Başkan Altay'a ziyaret

Ş Yönetim Kurulu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Savunma Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Memiş Kütükcü, Bekir Aydoğan ve Naci Tanık Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz aylarda Konya'da kurulan şirketin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Konya'da gerçekleştirecek üretimin, sadece Konya veya bölge için değil tüm Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Altay, “Şehrimizde üretimin başlaması ve yeni savunma sistemleri konusunda ülkemize katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ş Yönetimi de Konya'ya önemli bir yatırım kazandırmak için çalıştıklarını, Konya'nın bunu başaracak güçte olduğunu belirterek, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Konya Savunma Sanayi A.Ş, ASELSAN ile birlikte Konya'da silah fabrikası kurmak için çalışmalar yürütüyor.