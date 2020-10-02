Konya Şehir Hastanesi ve yatırımların toplu açılış töreni

Konya'da Şehir Hastanesi ve yatırımların toplu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplu açılış programı için Konya Şehir Hastanesinde alan hazırlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve protokol mensupları katıldı. Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesinde yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Gönül Belediyeciliğinin en çok Konya'ya yakışacağı işaretiniz bize güç veriyor. Bize emanet edilen bu şehirde belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bugün açılışını yapacağımız yatırımlar şehrimizin 2023 planlamasında büyük önem arz ediyor. Konya Şehir Hastanemizi açıyoruz. Bununla birlikte Konya Çevre Yolu 1. Etabını, Kayacık Lojistik Merkezimizi, Sarayönü ilçemizde TOKİ yatırımlarımızı ve Belediyemiz ile İlbank tarafından yapılan Yeni YHT Gar alt geçidin resmi açılışlarını yapıyoruz. Devlet ve millet irademizin mayası Konya olarak saye-i himayeleriniz için teşekkür ederiz” dedi.

“Bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz”

Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum da "Bugün toplu açılışını gerçekleştireceğimiz 'Sağlıkta Dönüşüm' programı kapsamında yapılan en büyük projelerden biri olan Konya Şehir Hastanemiz; Sarayönü'nde inşa ettiğimiz bin 682 yeni konutumuz, camilerimiz, dükkânlarımız hayırlı olsun. Yine; ülkemizin ticaretine, ekonomisine büyük katkı sağlayacak yeni lojistik merkezimiz; yüksek hızlı tren garı alt geçidimiz ve yeni yol, köprü, kavşak yatırımlarımız; şehrimiz için, Konyalı hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. 81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy; 2023'e, 2053'e ve 2071'e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Güçlü Türkiye olmanın yolu güçlü şehirlerden geçer diyoruz. Yerel seçimler öncesi milletimizle paylaştığınız, 11 maddelik şehircilik manifestosu en önemli hareket noktamız oldu, bizlere mihmandar oldu. Bu noktadan hareketle, şehirlerimizi; millet bahçeleri, sosyal konut, kentsel dönüşüm projeleriyle; tarihi kent merkezleri ve sanayi alanlarımızın ihyasıyla örnek şehirler haline getiriyoruz. Konya'nın tüm sokaklarına ve caddelerine sinmiş Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak Konya'mızı, marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise “Lojistik sektörü dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin birbiri ile bütünleşen temel dinamosu. İhracat odaklı bir lojistik altyapısı ile uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak ve ülkemizi bölgenin lojistik üssü haline getirmek amacıyla inşa edeceğimiz 25 lojistik merkezini de çok önemli yatırımlar arasında görüyoruz. Bugün bu merkezlerden 10'ncusu olarak Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu merkezle Konya uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır. Ülkemizde 1,7 milyon ton taşıma kapasitesi ve 1 milyon metrekare lojistik alan kazandırmış oluyoruz. 50 bin metrekare alanda altyapısı tamamlanan akaryakıt doldurma boşaltma ve depolama tesisi ile lojistik merkez projeleri içerisinde ilk olarak Kayacık'ta uygulama yapmış oluyoruz. Ülkemizin ana ulaşımını sağlayan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksı yönünde uzanan karayolu bağlantılarının kavşak noktasında bulunan Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerini destekleyecek kara yolu yatırımlarını da hayata geçiriyoruz. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki 3 kısım halinde projelendirdiğimiz Konya Çevre Yolunun 22 kilometrelik 1. kısmını açıyoruz. Konya Çevre Yolu şehri tam çember şeklinde çevreleyerek çevre il yolları ile şehir içi yollarını birbirine bağlayacak önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman dilimindeyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman diliminde olduğumuzu belirterek, “İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze, hizmet sunma ve eğitim verme adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Konya Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri zincirlerimizin 16. halkası olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve sağlık araştırmalarının önemli bir merkezi olacaktır. Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da, hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve alt yapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum” dedi.

“Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor”

Geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolumuzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli. Bu vesileyle tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil, yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin artırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması etkisini bariz olarak gördüğümüz hususlardır. Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Giderek artırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra, birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Son bir ayda oluşturduğumuz, doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Konya'da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı. Bunu, hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı yüzde 69, ventilatör doluluk oranımız yüzde 25. Türkiye genelinde de düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü alt yapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum” diye konuştu.