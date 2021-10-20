Konya Şehir Hastanesinde 13 ayda 97 bin 666 ameliyat yapıldı

Konya Şehir Hastanesi Genel Değerlendirme Toplantısı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç başkanlığında gerçekleştirildi. Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Güney ile birlikte tüm hastane yöneticileri ile hastane klinik eğitim ve idari sorumlularının da hazır bulunduğu toplantıda Şehir Hastanesinde sunulan sağlık hizmetleri, istatistiksel veriler eşliğinde ele alınarak tespit edilen sorunlarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı. Belirli aralıklarla bu tür değerlendirme toplantılarının yapıldığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Bundan önce yapmış olduğumuz değerlendirme toplantılarında gündeme gelen konularla ilgili hangi noktaya geldiğimizi, bu konularla ilgili yaptıklarımızı ve gündeme gelmiş olmasına rağmen halledemediğimiz sorunlar varsa bu sorunları bugün hep birlikte değerlendireceğiz. Hastanemizde yer alan 49 ameliyathanemizi, yoğun bakımlarımızı, poliklinik ve servislerimizi ne kadar verimli çalıştırabiliyoruz? Özellikli sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza başarı ile sunabiliyor muyuz? Bu konuları büyük bir samimiyet ile birlikte değerlendirerek neler yapmamız gerektiğini hep birlikte ele alacağız” dedi.

Konya Şehir Hastanesini en verimli ve en başarılı bir şekilde vatandaşlara sağlık hizmeti sunan bir sağlık merkezi haline getirmek adına gayret gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Koç, “Şehir Hastanelerinde Konya örneği modelini oluşturmak için hep birlikte çalışmaya devam ederek bu sistemi, en iyi şekilde çalıştıracağız. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeni ile Şehir Hastanesi oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Merkezde bulunan diğer hastanelerimiz çoğunlukla Covid-19 vakalarını tedavi ederken, Şehir Hastanemiz pandemi nedeni ile tedavilerini aksatan hastalarımız için adeta derman oldu. 2020 yılı Ağustos ayında hasta kabulüne başlayan hastanemizin acil servis ve polikliniklerinden 2 milyon 104 bin 930 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Açıldığı günden bu yana 97 bin 666 ameliyat gerçekleştirildi. 13 ay içerisinde ise 42 bin 476 ambulans hastanemiz acil servisine acil hasta getirdi. Bu rakamların büyüklüğü bile şehir hastanesinin üstlendiği rolü ortaya koymaya yetmektedir” diye konuştu.