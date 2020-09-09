Konya Şehir Hastanesi'nde 2 bin 742 ameliyat gerçekleştirldi

Dr. Mehmet Koç, Konya Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığı günden bu yana 2 bin 742 ameliyat, yaklaşık 60 bin poliklinik ve acil serviste 30 bin hasta muayenesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Konya Şehir Hastanesi yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığı günden bu yana 2 bin742 ameliyat, yaklaşık 60 bin poliklinik ve acil serviste 30 bin hasta muayenesinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Koç, “Devletimiz ve milletimiz adına en doğrusu ne ise onu yapma gayretindeyiz. İstişareler ile adımlarımızı atıyor ve en doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Bu toplantımızda da yeni açılan hastanemizin tam ve eksiksiz hizmet sunmaya devam edebilmesi adına yapacaklarımızı birlikte istişare edeceğiz” dedi.

Pandemi süreci nedeni ile pek çok vatandaşın Korana virüs tehdidi nedeni ile hastanelere gidemediğini ve tedavi süreçlerini aksattıklarını hatırlatan Prof. Dr. Koç, “Şehir hastanemizin açılması ile birlikte Covid-19 dışı hastalarımızın tedavileri hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Bir kısmı şehir hastanemize taşınan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin güçlendirilmiş yoğun bakım servisleri sayesinde Covid-19 tanısı konan ve durumu ağır seyreden hastalarımızın tedavileri çoğunlukla bu hastanemizde yapılabilmektedir. Bu durum pandemi dışı hastalarımıza hizmet sunmamız için olanak sağlamıştır” diye konuştu.

Kamu-özel işbirliği ile hizmet sunan Konya Şehir Hastanesi'nde yeni bir işletme modeli ile tanıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, “Koordinasyon konusunda yaşanan sıkıntıları en aza indirme adına çaba sarf etmekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüz ve şehir hastanemiz bünyesinde görev yapan 17 arkadaşımız Kayseri Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak açılış dönemi içerisinde yaşananlarla ilgili rapor hazırladılar. Bizlerin de yüklenici firmanın da bu dönemde eksiklikleri olabilir. Önemli olan bu eksiklikleri yerinde ve zamanında tespit ederek gerekli müdahaleleri hızlıca yapabilmektir” şeklinde konuştu.

Korana virüs salgını nedeni ile hem dünyada hem de Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirten Prof. Dr. Koç, “Sağlık yöneticileri olarak böylesine sıkıntılı bir dönemde bahane üretme lüksümüz bulunmamaktadır. Bizlere düşen görev kendi yetkilerimiz ölçüsünde üretebileceğimiz en verimli ve en kaliteli hizmetin sunulmasını sağlamaktır” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç'un ardından İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapan Kıymet Ergun, Konya Şehir Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Kandoğan ile Müdür Yardımcısı Yasin Gündüz, Kayseri Şehir Hastanesi ziyareti sonrası hazırladıkları değerlendirme raporunu katılımcılar ile paylaştı.