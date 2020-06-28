Konya Şehir Hastanesinin ana giriş yolu tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesinin ana giriş yolunu tamamladı. Toplam 412 bin 187 metrekare kapalı alanda bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi açılışa hazırlanırken Konya Büyükşehir Belediyesi, hastanenin ana giriş yolundaki çalışmaları bitirdi. Hastaneye Adana Yolu tarafından giriş yapacaklar için Adana Yolu'na 1 kilometre uzunluğunda refüjle ayrılmış ilave yan yol yapan Büyükşehir Belediyesi, burada 10 metre genişliğinde araç yolu ile birlikte yaya yolu ve bisiklet yolu yaptı. Araç yolu ve yaya yolundaki çalışmalar tamamlanırken bisiklet yolundaki çalışmalar da iki gün içinde tamamlanmış olacak. Böylece, hastane açıldıktan sonra oluşacak trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Karatay Belediyesi de hastanenin Ereğli yolu bağlantısını yapıyor.