Konya Şehir Hastanesinin yolları yapılıyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bölgemizi sağlık alanında bir üs haline getirecek Konya Şehir Hastanesine vatandaşlarımızın ulaşımının rahat ve sorunsuz olması için çalışıyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi ilçenin genelinde alt yapısı tamamlanmış yerlerdeki yol yapım, bakım ve onarım ile asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda yapımında son aşamaya gelinen Konya Şehir Hastanesinin giriş yollarının yapım çalışmalarına devam ediliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, hizmete girmesiyle birlikte Konya Şehir Hastanesine gelecek vatandaşların hastaneye girişlerini kolaylaştıracak yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Şehir hastanemiz Konya'yı ve bölgemizi sağlıkta bir üs haline getirecek”

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İç Anadolu'yu sağlıkta üs haline getirecek Konya Şehir Hastanesi'nin Karatay'da yapılması dolayısıyla ayrıca mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘en büyük hayalim' dediği ve ülkemizin birçok ilinde yapılarak hizmete girmeye başlayan şehir hastanelerinin en güzellerinden biri de Konyamıza yapılıyor. Hastanenin bir an önce hizmete girmesi adına çalışmalar hızla devam ediyor ve herkes üzerine düşeni yapıyor. Konya Şehir Hastanemiz, bölgeye ciddi anlamda hizmet verecek ve bu bölgeyi sağlıkta bir üs haline getirecek. Bu güzel yatırımın Karatay'da yapılması da bizler için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Bizler de Karatay Belediyesi olarak hükümetimizin sağlık yatırımlarının en önemli halkalarından birisi olan Şehir Hastanesi'ne katkı sunmak için hastanenin giriş yollarını yapıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin hastaneye rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşımı önemli. Yaklaşık 2 kilometrelik bu yolda şu anda ekiplerimiz altyapısını yapıyor. Önümüzdeki günlerde de asfaltlama çalışması yaparak çalışmamızı tamamlamış olacağız. İlçemize hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.