Konya Şehir Tiyatrosu 15 Temmuz'da “Nizamülmülk” oyununu sahneledi

Dr. İskender Pala'ya ait “Nizamülmülk” adlı eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Prof. Dr. İskender Pala'ya ait “Nizamülmülk” adlı eserin prömiyeri (ilk oyun) gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Tolga Özenç Özençel'in üstlendiği “Nizamülmülk” adlı oyun; Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Melikşah ve Vezir Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın liderliğini yaptığı Bâtınilerin gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve suikastlara karşı verdiği savaşı anlatıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sahnelenen oyun, ihanetin ve devlet içine çöreklenmiş odakların zamanlar farklı olsa da hep aynı yollarla iktidarı ele geçirme planlarını ve onlara karşı verilen mücadeleyi etkileyici bir dille seyirciye aktarıyor. İzleyicilerden yoğun ilgi gören oyun, 2 perde ve 100 dakikadan oluşuyor.