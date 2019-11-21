Konya Şehir Tiyatrosu Aralık ayında 6 oyunla izleyicinin karşısına çıkıyor

Konya'nın kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Aralık ayında 2'si çocuk oyunu olmak üzere 6 oyunla tiyatroseverlerin karşısında olmaya devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunlarla Aralık ayında da Konyalı sanatseverlerle buluşacak. Konya Şehir Tiyatrosu, Aralık ayında ilk olarak Dostoyevski'nin dünya klasikleri arasındaki romanından uyarlanan “Suç ve Ceza” oyununu sahneye koyacak. Yönetmenliğini Bilge Emin'in üstlendiği oyun 2-3 Aralık saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Prof. Dr. İskender Pala'nın eserinden uyarladığı “Leyla ile Mecnun” oyununa da ev sahipliği yapacak. Mustafa Kurt'un yönetmenliğini yaptığı oyun, 6 Aralık saat 20.00'de, 7 Aralık saat 15.00 ve 20.00'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin 1910 yılında kaleme aldığı ve hayatın anlamını sorgulayan Raci'yi ve onun ontolojik (varoluşsal) arayışını anlatan “Amak-ı Hayal” (Hayalin Derinlikleri) adlı oyun 25-26 Kasım ile 9-10 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde gösterilecek. Oyunun yönetmenliğini Mustafa Uzman üstleniyor. Tiyatro'nun dünya klasikleri arasında gösterilen “Cimri” Konya Şehir Tiyatrosu tarafından Aralık ayında da izleyicisinin karşısında olmaya devam edecek. 1668 yılında Fransız komedi yazarı Moliere tarafından yazılan ve aynı yıl sahnelenen oyun 23-24-30-31 Aralık'ta saat 20.00'de Umut Toprak'ın yönetmenliğinde perdeye aktarılacak.

Konya Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan ve ilk sahnelendiğinde yoğun ilgi gören “Kuyudaki Aslan” adlı oyun Aralık ayında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde 12-13-19 ve 20 Aralık tarihlerinde saat 10.30 ve 13.30'da sahnelenecek oyunun yönetmeliğini Yiğit Gümüşada yapıyor. Şehir Tiyatrosunun diğer çocuk oyunu ise İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan “Küçük Karabalık”. Oyunda, Annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları anlatılıyor. Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyun Selçuklu Kongre Merkezi'nde 22-28-29 Kasım ile 5-26-27 Aralık tarihlerinde 10.30 ve 13.30 saatlerinde sahnelenecek.

Konyalı sanatseverler tiyatro biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garı'nın karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com.tr adresinden satın alabiliyor.