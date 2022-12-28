Konya Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını 2022'de 93 bin 669 sanatsever izledi

2022 yılında yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan 157 gösterimle tiyatro severlerle buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu son bir yılda toplam 93 bin 669 kişi takip etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Tiyatrosu'nda nitelikli yapımlarla sanatseverlerin gönlüne hitap etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, “7'den 70'e toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde ettiği tiyatro oyunlarımız, yıllardır Konya Şehir Tiyatrosu farkıyla tiyatro severlerin beğenisine sunuluyor. Konya'nın kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olmayı başaran Şehir Tiyatromuz, 2022 yılında yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan birbirinden güzel yapımlarla izleyicisinin karşısına çıktı. Sezon boyunca oynanan oyun sayısı 157'ye ulaşırken sunulan tiyatro ziyafetini ise son bir yılda toplamda 93 bin 669 sanatsever takip etti. Yeni yılda da aynı kalitede oyunlarımız izleyiciyle buluşacak. Salonlarımızı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2022'de perdelerini 1 Şubat'ta “Pati Kardeşliği” çocuk oyunuyla açan Konya Şehir Tiyatrosu, devamında Necip Fazıl Kısakürek'in “Bir Adam Yaratmak”, İskender Pala'nın “Vali Hanım” ve “Nizamülmülk”, çocuk oyunu “Süleyman”, Mustafa Uzman'ın “Korkma”, Taner Büyükarman'ın “Uluğ Keykubat” isimli sahnelediği oyunlar tiyatro severlerden tam not aldı. Ayrıca Masal Sahnem olarak gösterime sunulan kukla tiyatrosu oyunlarından olan; “Penceredeki Kuş”, “Bana Yaklaşma”, “Ayıların Evi” ve “Karagöz'ün Dedektifliği” adlı oyunların da her hafta Perşembe günleri 2 seans şeklinde gösterimini yapan Şehir Tiyatrosu, sezonu “Kamyon” isimli komedi türündeki oyunla kapattı. Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda da farklı oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.