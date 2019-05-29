Konya Şeker, İSO 500 sanayi devi arasında 44. sırada yer aldı

Konya Şeker 2018 yılında satış hasılatını 3 milyar 460 milyon 111 bin 732 liraya çıkararak, Türkiye'nin 500 sanayi devi arasında 44. sırada yer aldı.

Konya Şeker asıl sürprizi ise listeye kendisinin yanı sıra 3 şirketi daha katma başarısını göstererek gerçekleştirdi. AB (Avrupa Birliği) Holding çatısı altındaki, Konya Şeker'in yanı sıra, bu sene ilk defa Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ. 134., Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ. 177., Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ. 356. sıradan İSO 500 sıralamasında yer aldı. Konya merkezli 7 firma ilk 500'de yer alırken, bunun 4 tanesini AB Holding çatısı altındaki şirketler oluşturdu. Ayrıca Konya Sanayi Odasına bağlı şirketlerden ilk 500'e giren AB Holding çatısı altındaki firmalardan Konya Şeker ile Panagro'nun ilk iki sırada olması da dikkatlerden kaçmadı.

“Konya Şeker, Türk çiftçisinin başarısının ispatıdır”

İSO 500 araştırmasının sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in İSO 500'de yer alması sahiplerinin kimliği ve vasfı düşünüldüğünde başlı başına önemli iken grup çatısı altındaki 3 şirketin daha Türkiye'nin 500 sanayi devi arasına girerek bir çiftçi kooperatifi iştirakinin artık İSO 500'de 4 şirketle yer almasının yatırım ve üretim odaklı bir modelin başarı sertifikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Konuk, “Konya Şeker sermaye yapısı ve yönetim modeli açısından ülkemizin sıra dışı şirketlerinden biridir. Konya Şeker sıra dışıdır çünkü pancar üreticilerinin kurduğu bir kooperatif, önce pancarın sanayisini de yapacak adımı atmış sonrasında da üretici ortaklarından yatırımlar için 1 kuruş para istemeden ürettiği pancardan elde edilen şekeri daha katma değerli hale getirecek fabrikaları inşa etmiş, hayvancılık faaliyetlerini teminat altına almak için devasa Et- Süt Entegre Tesisi kurmuş, diğer tarımsal ürünlerini işleyecek tesisleri de üretime başlatmış, tarımsal sanayi faaliyetlerinin desteklediği işletme verimliliğini arttıracak yatırımları da gerçekleştirecek bir vizyonu sadece sergilememiş hayata da geçirmiştir. Konya Şeker ülkemizin sıra dışı şirketidir çünkü ülkemizin girişimci çiftçileri bu çatı altında bir araya gelmiştir ve birlik olduklarında, kendi kendilerini idare ettiklerinde ezberleri altüst edecek işlere imza atabileceklerini yaptıkları işlerle, yatırımlarla, bir marka ile raflara girerek ispat etmişlerdir. Konya Şeker sıra dışı bir şirkettir çünkü Türkiye'nin sanayi devleri arasında bir kooperatif şirketinin isminin tesadüfen yer almadığını yıllarca ilk 50'de istikrarlı bir şekilde yer alarak ispatlamıştır. Konya Şeker sıra dışı bir şirkettir çünkü 500 sanayi devi arasında bir şirket ile yer alırken üreterek büyüme yaklaşımının sonucu bu sayıyı 4'e çıkarmayı başarmış ender bir guruptur. Daha önce ifade etmiştik, İSO 500'de Konya Şeker'e kardeş şirketler de gelecek, Anadolu Birlik Holding bu sıralamada sıra sıra şirketleriyle yer alacak diye, bu sene bunun ilk sonuçlarına ulaştık, bir önceki yıl sadece Konya Şeker ile yer aldığımız listede bu sene 4 şirketimiz var. Listeye bu sene giren şirketlerimizden Panagro 134, Soma Termik Santrali 177 ve Kangal Termik Santrali 356. sıradan listeye girdi. Hem bu şirketlerimizin sıralamadaki yeri yükselecek hem de inşallah ilerleyen yıllarda bunlara yeni kardeş şirketler eklenecek. Özellikle Panagro Konya'nın hayvansal üretimi büyüdükçe üretimini büyütecek ve ilk önce ilk 100'deki sonrasında ilk 50'deki AB Holding şirket sayısını 2'ye çıkaracak. Bu bizim temennimiz değil planlamamızdır. Biz şunu biliyoruz, büyüme modeliniz üretimi büyütmek üzerine kurulduysa elbet bunun sonucu alınır. Bizim de modelimiz daha çok üreterek daha çok ürettirmek üzerine kurulu. Bizim sanayi tesislerimiz daha çok üretecek ki üreticimiz daha çok üretecek. Üreticimiz daha çok ürettikçe biz daha çok yatırım yapacağız ve bu karşılıklı daha çok üretme arzusu büyümenin de bitmez tükenmez enerjisi ve motivasyon kaynağı olacak. Bizim yıllar önce 1999'da yönetimi devraldığımızda Konya Şeker çiftçisine sadece pancar ektirebilen ve tek üretim kalemi pancar şekerinden ibaret olan bir şirketti. Bugün ise çiftçimizden aldığımız bitkisel ürün ile hayvansal ürünlerden oluşan girdi sayısı 26'yı buldu. Dün ürettiği şekeri bile toptan satabilen bu şirketin bugün 1000'in üzerinde ürünü market raflarında tüketici ile buluşuyor. Dün tarladaki üretimi dışında ekonomik zincirin hiçbir halkasında yer almayan pancar üreticisi bugün tarladan rafa uzanan ekonomik zincirin tüm halkalarında yerini almış durumda” şeklinde konuştu.

“Konya Ovası en büyük hazinemizdir”

Konya Şeker'in; çeşitli kuruluşların yaptığı araştırmalarda, anketlerde, istatistik ve sıralamalarda ön plana çıkmak gibi bir derdinin ve kaygısının olmadığını ifade eden Başkan Konuk, “Bizim tek derdimiz var o da her yıl bir önceki yıla göre daha çok yatırım yapmak, daha çok üretim gerçekleştirmek ve yaptığımız yatırımlarla üretici ortaklarımızın daha çok üretmesi ve kazanması için zemin hazırlamaktır. Bu tabloya yansıyanlar yani üretimden satışlarımızın artması asıl itibarıyla tarladaki üretimin ve üreticinin ürün bedeli olarak kazancının arttığının da göstergesidir ve biz tablonun bu kısmı ile yani görünmeyen kısmıyla daha çok ilgiliyiz. Konya Şeker'in sürekli tekrarladığı cümlelerden biri dünyanın geleceğinde stratejik öneme sahip sektörlerden birinin gıda sektörü olduğudur ve geçen her yıl gıda sektörünün önemini daha da artırmaktadır. Gıda geleceğin dünyasında belki de en büyük servettir. Bizim de elimizde gıdanın en büyük hazine olacağı geleceğe hazırlanmamızı sağlayacak büyük bir potansiyel var. Bizim yaptığımız bu potansiyeli her yıl biraz daha harekete geçirecek işler yapmaktır. Konya ovasında yükselen onlarca tesis bu yaklaşımın sonucudur. Biz Konya Ovasının potansiyelinin ve geleceğin dünyasında gıda arzındaki eşsiz kıymetinin farkındayız. Biz ovanın önemini kavramış, sahip olduğu hazinenin kıymetini bilen bir şirket olarak o potansiyeli harekete geçirmekle kendimizi yükümlü sayıyor ve bu yükümlülüğün gereğini de adım adım yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir”

Başkan Konuk, gıda şirketlerinin yanı sıra modern zamanların en önemli 3 sektöründen birisi olarak ifade edilen enerjide de iki santrallerinin de Türkiye'nin devleri arasında yer almasını hem kurumsal bütünlükleri, yatırım çeşitlilikleri hem de hızlı büyüyen Türkiye açısından önemli bulduklarını söyledi. Konuk, “Bir şirketin yatırım çeşitliliği, sektörel faaliyet zenginliği uzun vadede son derece önemlidir. Sektörel faaliyet çeşitliliği dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirketlerin geleceği açısından sigorta işlevi görür. Ülkemiz ekonomisi için ise enerji yatırımlarının önemi tartışmasızıdır. Bir ülkenin ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir” diye konuştu.

“Büyükler arasında büyümek zordur”

Konuk, Konya Şeker'in İSO verilerinde oluşan rakamlarına 45 tesisin tamamının dahil olmadığını da hatırlattığı açıklamasında, “Anadolu Birlik Holding İSO 500 araştırmasına bu yıl 4 şirketi ile birlikte yer aldı. Şirketlerimizin sektör bazlı ayrı çatı organizasyonlara sahip olmasının teknik sebepleri olduğu kadar, Konya Şeker'in seyrini uzun dönemde doğru değerlendirmemiz açısından da önemli olduğu için İSO 500 araştırmasında 10 sene 15 sene önce hangi şirketimizle yer alıyorsak o şekilde devam ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Biz meseleye ve bu tabloya sadece Konya Şeker olarak bakmıyoruz. Biz bu tabloya geniş bir perspektiften, Anadolu'nun kalbinden bölgedeki değişim fırsatları açısından bakıyoruz. Büyükler arasına girmek, büyükler arasında kalmak, büyükler arasında büyümek son derece zordur. Hele hele Anadolu'dan çıkıp da büyükler arasına girmek ve büyükler arasında büyümek daha da zordur. Hem Konya'daki hem Karaman'daki bu bayrak yarışında, Anadolu'yu büyütme yarışında kader ortaklığı yaptığımız her şirkete ve her kuruluşa teşekkür ediyorum. Karaman'da atılan devasa adımları, Konya'dan yükselen sanayiyi ve yakalanan ivmeyi yansıtan bu tablolara bakınca Anadolu'nun geleceği için hem daha ümitli oluyor hem de Anadolu'nun potansiyeli harekete geçirilince başarılanları ve nelerin değişebileceğini gördükçe Anadolu'nun çehresini ve kaderini değiştirecek büyük işler konusunda heyecanımız ve cesaretimiz katlanarak artıyor. Yani Anadolu'nun kalbinde kalbimiz Anadolu'nun çehresini ve kaderini değiştirecek büyük işler için bu sonuçları görünce daha hızlı atıyor” ifadelerine yer verdi.