Konya Şeker, pancar taban fiyatında artışa gitti

Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, daha önce açıkladığı şeker pancarı avans fiyatında artışa gitti.

Konya Şeker yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce 2022 - 2023 Şeker Pancarı Üretim Dönemi için belirlenen 16 polar için 800 lira olan avans fiyatının günün şartlarına göre güncellendiği bildirildi. Açıklamada, “2022 - 2023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için şeker pancarı taban fiyatı bin lira ve artı 50 lira da kota tamamlama primi olarak belirlenmiştir. Ancak kesin fiyat hasat zamanı açıklanacaktır. Ayrıca primlere ek olarak küspenin de yine üretici ortaklarımıza ücretsiz olarak dağıtımı devam edecektir” denildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, güncellenen şeker pancarı taban fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, attıkları bu adımla üretici ortaklarını değişen piyasa koşullarına göre desteklediklerini belirterek, “Kararlılıkla biz üretime devam ediyoruz, üretici ortaklarımızın da üretime devam etmesini sağlıyoruz. Bütün planlamalarımızı yaptık, daha öncede açıkladığımız gibi devletimizin ilgili kurumları ile eş güdümlü olarak, şeker pancarında üretici ortaklarımızın üretimi sürdürmesini sağlayacak şekilde taban fiyatını güncelledik. Verdiğimiz şeker pancarı taban fiyatı bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Hepsine bereketli bir üretim sezonu diliyorum” diye konuştu.