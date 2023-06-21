Konya Şeker sektörel sıralamada Türkiye'de 27., Konya'da 1. sırada

Konya Şeker, sektörel sıralamada listede Türkiye'de 27., Konya'da 1. oldu.

“İlk 1000 İhracatçı” araştırması verilerine göre, sektörel sıralamada listede 27. sırada yer alan Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker Anonim Şirketi, sektöründe Konya birincisi oldu. Türkiye geneli ihracat sıralamasında ise Konya Şeker, bir önceki yıla göre ihracat rakamını yüzde 10.2 artırdı ve 93 milyon 546 bin dolarlık rakamla 319. sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak, Torku markasıyla Çin'den Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde söylediğim gibi 150 milyon dolara yakın ihracatımız var, 700'e yakın farklı kalemde ürünü ihraç ediyoruz. 2022 rakamlarına baktığımızda önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artış sağladık. Bizimle birlikte listede yer alan, ülkemize değer katan tüm firmaları kutluyorum. İlimiz, bölgemiz adına 2023'te listeye daha fazla firmamız girmelidir. Bizim de çabamız kaliteli ve güvenilir ürün kalemimizi, ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını artırmak olacak. 5 yıl içinde de 300-400 milyon dolara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Torku yurt dışında da önde

Anadolu Birlik Holding iştiraki Konya Şeker A.Ş.'nin Torku markası ile ihraç edilen ürünlere ilginin arttığını sözlerine ekleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu, "Yurt içinde birçok çalışmada, ankette, araştırmalarda tercih edilen ve güvenilir gıda markası olan Torku ürünlerimize yurt dışında da büyük bir ilgi ve talep var. Çünkü kalitemize bir güven var. TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi'ni de alan tesislerimizle pancar şekerinden, katkısız, kaliteden ödün vermeden iç ve dış pazarlar için üretmeye devam ediyoruz. Bu da ülkemiz adına bizlere gurur veriyor. 5 yıl içinde hedeflediğimiz 300-400 milyon dolar ihracat rakamlarına çıkarmayı planlıyoruz" dedi.