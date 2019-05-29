Konya Şeker, üreticilerinin bayram avansını erkenden yatıracak

Üreticisinin tarladaki üretimine verdiği desteğin yanı sıra dini bayramları da üreticilerinin maddi kaygılardan uzak idrak edebilmesi için bayram avansı uygulaması başlatan ve ülkenin ekonomik şartları ne olursa olsun bu uygulamayı sürdüren Konya Şeker, Ramazan Bayramı öncesinde de geleneği bozmadı. Konya Şeker, çiftçilerin bayramı huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için bayram avanslarını üreticilerin hesabına Perşembe günü yatırıyor. Konya Şeker üreticilerine yaptığı bu avans ödemesi ile diğer yandan da piyasalara yüklü miktarda nakit paranın girmesini sağlayacak adımı atarak piyasaların canlanması için de gerekli sıcak parayı üretici üzerinden piyasaya sürmüş olacak.

Bayramların barış, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma günleri olduğunu ve yardımlaşmanın bayramların mana ve anlamı ile bütünleştiğini söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker olarak bizim mesuliyetimiz, üreticimizin omzundaki yükü hafifletmektir. O yüke omuz verip yükü paylaşmaktır. Ekonominin genel şartları ne olursa olsun, ekonomik dalgalanmalar ne kadar zorlarsa zorlasın biz 2001'de de 2009'da da bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz şirketin yükünün değil üreticinin omzundaki yükün hafiflemesinin hesabını yapan, üreticinin omzundaki yükü hafifletince kendini başarılı sayan bir kurumuz. Bütün şirketlerin temkini elden bırakmadığı hatta bazılarının aşırı temkinli davrandığı bir konjonktür bu dönem. Ancak bizi bütün şirketlerden ayıran bir husus var, biz üretici şirketiyiz. Üreticinin işi beklemez, ihtiyaçları ertelenemez hele bayram harcaması hiç ertelenemez. Ve bizim mesuliyetimiz üreticimizin yükünü paylaşmak, o yüke omuz vermek. Biz avans uygulamasıyla da o yüke bir nebze de olsa omuz verdiğimizi düşünüyoruz. Üreticilerimizin gönül rahatlığı ve huzur içinde bayramı geçirmeleri bizim en büyük arzumuzdur. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Konya Şeker'in bizzat varlık sebebi üretici refahı ve mutluluğudur. O nedenle biz avans dağıtımıyla asli vazifemizi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların şeker tadında geçmesi her türlü ticari başarıdan kıymetlidir. Bu bayram avansının da hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincini katlayarak arttırmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram Avansının perşembe günü üreticilerin banka hesaplarına yatacağını belirten Başkan Konuk, idrak edilecek mübarek Kadir Gecesi ile onun ardından kutlayacağımız Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ederken, “Bu rahmet ve bereket günlerinin üreticilerimiz, milletimiz ve tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.