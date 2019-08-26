Konya Şeker'den 39 milyon liralık avans ödemesi

Ş. pancar üreticisine 39 milyon 282 bin lira avans ödemesi yapacak. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, birinci önceliklerinin üreticinin gücüne güç katmak olduğunu söyledi.

Ş.'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin gıda devi Konya Şeker'in, 15 gün önce üreticisinin bayramı eli rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram avansı ödemesi yaptığı, 2,5 ay içinde 5 nakit avans dağıtımı gerçekleştirdiği, şimdi de 39 milyon 282 bin lira tutarında nakdi avansın 27 Ağustos 2019 Salı günü üreticilerin hesabına yatırılacağı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi; “Ayni ve nakdi avans ödemelerine nisan ayında başlayan Konya Şeker, 2019 - 2020 Kampanya Döneminde şu ana kadar üreticilerine toplamda 282 milyon 617 bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi yaparken Konya Şeker ailesinin kooperatif finans sistemi üzerinden sağladığı ekipman ve girdi destekleriyle birlikte kümülatif destek miktarı 510 milyon 835 bin 94 TL'ye ulaştı. Konya Şeker geliştirdiği üretimi ve üreticiyi destek sistemi ile ortaklarını iki koldan desteklerken pancar ve patates gibi ürünlerde sözleşmeli ekim yapan ortaklarına ayni ve nakdi avanslarla destek sağlıyor. Geliştirdiği destek sisteminde ikinci kanalı kooperatif finans desteği olarak organize eden Konya Şeker bu kanaldan da ortaklarının gerek pancar üretimi gerekse diğer tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu zirai ekipman ve girdileri de parası, pancar bedeli ödemeleri sonrası tahsil edilmek üzere veriyor. Konya Şeker bu destekler ile bir taraftan üreticinin tarlada, tapanda, ahırda, ağılda, bağda, bahçede işlerinin aksamadan devam etmesini sağlar, finansman zorluğu nedeni ile üretimin aksamamasını temin ederken diğer taraftan ise bölge ekonomisine de nakit girdisi sağlayarak çarşının pazarın canlanmasına vesile oluyor.”

“Yatırımlar araç, üreticinin daha çok üretmesi amaç”

Avans ödemesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede Konya Şeker'i diğer ticari şirketlerden ayıran en önemli hususun kuruluş gayesi ve ticari faaliyet sonucunda varmak istediği hedef olduğunu söyleyen 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci önceliğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, kârımıza kâr katmak değil. Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamaktır. Bir şahıs şirketinin, bir sermaye şirketinin başarı ölçütü kârlılıktır. Bizim başarı ölçütümüz ise tarladaki üretimin aksamadan sürmesi, üreticimizin ekerken de, biçerken de, sökerken de bir başına, desteksiz kalmaması ve en önemlisi emeğinin karşılığını almasıdır. Bizim için ticari bilançonun pozitif sonuçlanması, gelecekte üreticinin daha çok üretmesi için kurumumuza yeni imkânlar ve kabiliyetler kazandıracak olmasından ibarettir. Başkaları için ticaret, sanayi daha çok kazanmak için amaç, bizim için ise yatırımlar, sanayi, ticaret üreticimizin daha çok üretebilmesi, ondan da öte üretmeye devam edebilmesi için araçtır. Bu yaklaşımın, yani üreticinin ürününe ürün katmak için çalışmanın sonucu ortadadır. Konya Ovasına dikilen 45 Tesis o yaklaşımın eseri, şeker pancarının yanına eklenen ayçiçeğinden, mısıra, arpadan, buğdaya, patatesten süte, besiye 26 kalem tarımsal ürün üreticinin daha çok üretmesi için yapılan çalışmanın sonucudur. 50,8 milyon TL'den 2,26 milyar TL'ye ulaşan ürün alımı şahıs ve sermaye şirketleri ile farkın farkıdır. Ülke ekonomisi 20 yılda yaklaşık 2,5 kat büyürken Konya Şeker üreticisinin ekonomisini 44,4 kat büyüten bu kurumun kâra kâr katmak yerine üreticisinin gücüne güç katmak için çalışmasıdır” dedi.

“Şartlar ne olursa olsun üreticimizi destekliyoruz”

Her şartta üreticiyi ve üretimi desteklediklerine değinen Başkan Konuk açıklamasını şöyle sürdürdü; “Biz halden anlayan ve hayatın içinde olan bir şirketiz, bunun gereğini de yerine getiriyor ve şartlar ne olursa olsun üreticimizi, üretimi destekliyoruz. Konya Şeker'in tarafı da yeri de bellidir. Biz üreticinin, üretimin yanında, üretimi zorlaştıran her şeyin, zorlukların, yoklukların karşısındayız. Üreticinin önüne çıkan zorlukları kolay kılmak, üretmek isteyenin yoklukla imtihanında yokluğu yok etmek bizim işimiz. Bizim kurumumuz yıllardır bunu yaptı. Bugün yapıyor, yarın da yapacak. Biz ekonomik şartların zorladığı zor zamanlarda sütre gerisine saklanan, var zamanlarda sahneye çıkan bir kurum değiliz. Zorlukları biz yüklenir, üreticimizi naçar, tarladaki ürünü sahipsiz bırakmayız. Nitekim piyasada nakidin dönmediği bir dönemde sadece 2,5 ay gibi kısa bir sürede altıncı nakit avans ödemesini yapıyoruz. Konya Şeker Ailesi iki koldan verdiği destekle üreticisini tarlada, tapanda, bağda, bahçede, yaylada, merada yalnız bırakmıyor. Desteksiz bırakmıyor. İki koldan üreticimize verdiğimiz destekle üreticimizin omuzundan aldığımız finansman yükünün boyutu bu sene bugüne kadar yarım milyar TL'yi aştı. Paranın maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde yarım milyar TL'nin üzerinde bir destek bizim şirketimizin ve kooperatifimizin önceliğinin ne olduğunun da net ifadesidir. Bu bir kararlılığın, bir duruşun göstergesidir. Konya Şeker'in büyüme stratejisi büyüyerek büyütmektir. Konya Şeker'i tüm iktisadi işletmelerden ayıran en önemli özelliği halden anlaması, anlamakla da kalmayarak üstüne düşenin gereğini ihtiyaç anında ve ihtiyaç duyulduğunda yapmasıdır.”