Konya Şeker'den pancar üreticisine 118 milyon 14 bin liralık motorin desteği

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun 25 Haziran'da yapılan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Olağan Mali Genel Kurul'unda müjdesini verdiği 3 avansın ikincisi olan motorin avansının da kuponlarının dağıtımına başlandı.

Konuya ilişkin Konya Şeker yetkililerinden yapılan açıklamada, “Cuma günü ödenen bayram avansından sonra, bugünlerde yoğun bir şekilde tarlada üretimle uğraşan üretici ortaklarımızı ciddi anlamda rahatlatacak olan motorin avansını da 05 Temmuz 2022 Salı günü itibariyle ödüyoruz. Bu çerçevede motorin kuponu dağıtımı yapılacaktır. 2022 - 2023 Kampanya döneminde sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerimize aktarılacak olan motorin avansımızın miktarı 118 Milyon 14 bin lira tutarındadır. Kendilerine hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, "Çiftçilerimizin beklediği motorin desteğini bugünden itibaren vermeye başlıyoruz. Genel verdiğimiz mesajlardan biri olan motorin desteği 118 milyonluk miktarı ihtiva etmektedir. Motorin Avansımızın da bütün üreticilerimize hayırlı olması temennisi ile emeklerinin karşılığını alabilecekleri bol kazançlı bir hasat dönemi dilerim” dedi.