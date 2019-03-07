Konya Şeker'den üreticiye 273 milyon lira pancar ödemesi

Ş. üreticiye pancar bedeli 273 milyon 370 bin lirayı ödemeye başlıyor. Ödenecek bedelle birlikte bu yıl üreticiye pancar bedeli dahil toplam ürün bedeli olarak 2 milyar 300 milyon lira ödeme yapılmış olacağı bildirildi.

2018 - 2019 kampanya döneminde pancar bedeli ödemesinin üçte ikisinden fazlasına tekabül eden 619 milyon 124 bin lirayı yıl içinde çiftçinin hesabına ayni ve nakdi avans olarak aktaran ve pancar bedelinin kalan kısmını da 8 Mart Cuma günü itibariyle üreticilerin hesabına yatırmaya başlayacağını duyuran Ş., bu yıl toplamda pancar bedeli olarak üreticiye 892 milyon 493 bin 857,38 TL ödeme yapmış olacak. Konya Şeker, pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken üreticiye ödedi.

8 Mart Cuma günü üreticilerin hesabına pancar bedelinin kalan kısmı olan 273 milyon 370 bin lirayı hesaplara yatırmaya başlayacak Ş., bu ödeme ile birlikte 2018 yılında üreticiden aldığı pancar harici ürünlerin hepsinin parasını ödemiş olacak. Pancar parası da diğer ürünlerde olduğu gibi ödeme tarihinden önce ödenmiş olacak.

- 465 milyon 980 bin kilogram şeker üretildi -

Türkiye'de üretilen şekerin beşte birini tek başına Konya ve Çumra Şeker Fabrikalarında üreten Ş., 2018 - 2019 kampanya döneminde alımını gerçekleştirdiği 3 milyar 410 milyon 757 bin 867 kilogram pancardan 465 milyon 980 bin kilogram şeker üretti.

Kampanya döneminde 140 milyon 618 bin 633 kilogram melas üreten Ş., yaptığı 774 milyon 333 bin 490 kilogram küspe üretimi ile de bölge hayvancılığının kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı.

2018 - 2019 kampanya döneminde, Ş. hinterlandında ortalama polar 16,75 olarak gerçekleşirken, ödenen primlerle birlikte üreticiye ortalama olarak ton başına 281,70 TL ödeme yapıldı. Konya Şeker'in dışındaki şeker fabrikalarının ortalama poları 15,23 olurken, Ş.'nin ortalama poları diğer fabrikalara göre 1,52 düzeyinde daha yüksek olarak gerçekleşti. 8 bölge ve 233 köydeki 16 bin 763 sözleşmeli üreticiye 492 bin 690 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Ş., pancar tesliminde 36 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı gerçekleştirdi. Ekim sahasında dekarda ortalama 6 bin 923 kilogram pancar hasat edildi. Yüksek polarlı pancar üreten ve geç söküm, nakliye ve temiz pancar gibi primleri de alan 100'ün üzerinde üreticinin pancarına ton başına 330 TL'nin üzerinde ödeme yapan Ş., en yüksek ödemeyi ise 376,03 TL/ton pancar fiyatıyla Kulu'da üretim yapan bir üreticisine gerçekleştirdi. Konya Şeker'in kampanya süresi 129 gün sürdü.

“Parasını pancar tarladayken ödedik”

Çiftçiyi ayakta tutan ödemelerle ilgili bir açıklama yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ş.'nin kullandığı, ‘Türkiye'nin Üreten Gücü' sloganının boş bir slogan olmadığını söyledi.

Ş.'nin bu yıl çiftçiden onlarca kalem ürün aldığını belirten Recep Konuk, "Hep söyledik, Konya Şeker çiftçi daha çok üretsin, emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan alsın diye var. Geçtiğimiz yıl üretici açısından ülkemizin uğradığı finansal saldırılar sebebiyle zor bir yıldı. Finansmana erişimin zorlaştığı ve pahalılaştığı bir yıldı. Konya Şeker olarak biz o zor yılda üreticimizin işini kolaylaştırmak, finansman maliyeti nedeniyle kazancından kaybetmesinin önüne geçmek için önceki yıllara göre avans miktarını arttırdık. Önceki yıllarda alımını yapacağımız pancarın toplam bedelinin yarısından biraz fazlasını pancarı teslim almadan avans olarak öderken bu sene pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken ödedik. Kredi faizlerinin yüzde 30'un üstünü, mevduat faizlerinin yüzde 25'leri zorladığı bir dönemde parayı erken ödeme maliyetinin hesaplarını yapmadan, üreticimizin finansman yükünü hafifletmek için avanstan hiç kısmadık. Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarındaki kampanya döneminin bitiminin üzerinden 1 ay bile geçmeden pancar bedelinin kalan 273 milyon 370 bin lirasını 8 Mart Cuma günü ödemeye başlıyoruz. Önceki kampanyalarda Nisan ayı ortalarında ödenen pancar parası ödemesini bu yıl da geçen yıl olduğu gibi zamanından önce yapmış oluyoruz. Allah'a şükür bu sene Konya'nın polar ortalaması Türkiye geneline göre çok iyi. Ortalamanın yaklaşık yüzde 10 üstündeyiz. Üreticimize bu sene nakliye, küspe bedeli, temiz pancar gibi Konya Şeker'in sağladığı ilave avantajları da eklediğimizde ton başına ortalama 281,7 lira ödedik. Hangi koşullarda ödüyoruz bunu? Ekonomimizin sistemli bir saldırıya maruz kaldığı, sattığınız ürünün bedelinin tahsil süresinin önceki yıllara göre 30-60 gün uzadığı, kampanya başında şeker fiyatlarının 1 yıl önceki fiyatların altına düştüğü ve yaklaşık yüzde 20'lerde olan enflasyona rağmen şeker fiyatının önceki yılı yakalamadığı bir dönemde ödüyoruz. Hem üreticimize her yıl yaptığımız dönemde pancar bedeli ödemesini yapıyor, hem de Konya Şeker'e özel ödemeler ilave edildiğinde ortalamada en iyi pancar parasını ödüyoruz. Biz bu parayı üreticimize ödüyoruz ama üreticimizin aldığı bu para sadece üretimin sürekliliğini sağlamıyor, aynı zamanda çarşımıza, pazarımıza da can suyu oluyor. Konya Şeker aslında sadece üretimin üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor. 2018 yılında Konya Şeker pancar harici de bir sürü ürünü çiftçiden almış. Bunun karşılığında da toplamda 2 Milyar 300 Milyon TL'lik bir bedeli üreticiye ödemişiz. Üretimin, üreticinin güvencesi olmuşuz. Peki, bunu niye yapmışız, bunu niye yapıyoruz? Konya'da bir çiftçi kooperatifi nam olsun diye mi bu kadar parayı üreticiye aktarıyor? Elbette değil. Bizim ilkemiz şudur, bu toprakların çocukları bu zengin toprakların fukara bekçileri olmayacaklar, üretecekler, ürettikleri değerli olacak, bütün dünyaya satılacak, dünyanın zenginliğinden hak ettikleri payı alacaklar. Bakış açımız budur, biz ülkemize hizmet, milletimize hizmet için bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.