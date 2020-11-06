Konya Şeker'den üreticiye 28 milyon liralık motorin desteği

Ş. üreticilere 28 milyon 242 bin 200 TL tutarında, 4 milyon 569 bin 936 litre motorin dağıtımına başladı.

Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüsü salgınına rağmen gıda güvenliğinin riske girmemesi için gayret gösteren üreticisine yönelik desteklerine devam ediyor. Salgın başladığında üreticilere koruyucu sağlık seti dağıtan, 2020-21 Kampanya döneminin başlangıcından bu yana ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştiren Konya Şeker, motorin avansı dağıtımıyla Mart ayından beri avans dağıtımını gerçekleştirmiş olacak.

Konya Şeker'in motorin avansı dağıtımına başlaması üzerine bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Salgın süresince de tıpkı önceki yıllardaki gibi Konya Şeker, her iş ötelenebilir fakat tarladaki, tapandaki, bağdaki bahçedeki, meradaki, ahırdaki, ağıldaki iş ötelenmez, bekletmeye gelmez diyerek üreticiye hem nakdi hem de ayni desteklerini sürdürdü” dedi.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk açıklamasında şunları söyledi; “İçinden geçtiğimiz dönemin zorluklarının tarladaki üretimi ve üreticiyi zorlamaması için Konya Şeker yükü omuzluyor, üreticiyi desteksiz bırakmıyor. Bazı sektörlerdeki yavaşlama ve kayıpların telafisi olur. Ancak tarladaki üretimdeki kayıpların, tarlanın durmasının hem telafisi olmaz hem de daha büyük ve aşılması güç problemleri tetikler. Mesela, pancar, ayçiçeği, patates, buğday, süt, et aklınıza gelen her üründeki kayıp sadece tarlanın kaybı değildir, çocuklarımızın sofradaki tabaklarındaki yemekten de bardaktaki içeceğinden de kayıptır. Ülkemizin döviz rezervlerinden de kayıptır. Ekmek azalırsa ülkenin huzuru da kaçar, sosyal maliyet büyür. Yani tarlada devrilecek bir domino taşı mutfaktaki, lokantadaki, marketteki, pazardaki domino taşlarını da devirir. O nedenle üretim kaybına tahammül edemeyeceğiz, etmememiz gereken en önemli sektörlerden biri tarım sektörüdür. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile kamu kurumlarımız da bu süreçte hem sözleşmeli üretim hem de avans uygulaması ile önemli adımlar attılar. İnşallah bu yaklaşım hem daha çok ürün grubuna hem daha çok üreticiyi kapsayacak şekilde hem de özel sektöre doğru da yaygınlaştırılır ve üreticinin omzundaki finansman yükü bölüşülür. Bizim fikrimiz de zikrimiz de bir. Konya Şeker üretime, üretene desteği sözde bırakmıyor, ülkemiz domino etkisi yaşamasın diye üreticiyi şartlara, konjonktüre bakmaksızın destekliyor. Mesela, içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan pancar hasadı sürüyor, bir yandan da önümüzdeki yılın ekimi için tarlalar hazırlanıyor. Bugün tarla hazırlanacak ki önümüzdeki yıl mutfakta, pazarda, markette kayıp olmayacak. O nedenle tarlada iş de Konya Şeker'in üreticisine desteği de bitmez. Tarımsal üretimi üretim sürecinde üreticinin yükünü omuzlayarak desteklemek üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati önemdedir ve Konya Şeker bunu 10 yıllardır eksiksiz yapıyor. Ancak üretimi desteklemenin olmazsa olmaz bir diğer ayağı da tüketim ve o aşamada doğru fiyatlanmasıdır. Tarımsal üründen üretilen mamul ürün doğru fiyatlanacak, işletmeler ayakta kalabilecek ki tarladaki üretim kayba uğramasın. Mesela, son beş yılda şeker fiyatlarındaki artış kümülatif enflasyonun yarısını bulmadı. Temel gıda da fiyat istikrarı özellikle dar gelirli kesimler için önemli. Ancak yine dar gelirli bir kesimin ürettiği pancardan üretilen şekerin fiyatının enflasyonun fersah fersah gerisinde kalmasının da hem işletmelere hem de üreticiye bir maliyeti var. Yani ülkemizdeki dar gelirli kesimlerin giderini azaltanın uzun vadede yine dar gelirli bir kesimin gelirini azaltacağını, üretirken aldıkları destekleri etkileyebileceğini unutmamak lazım.”

"Konya ve ilçelerinin ekonomisi için de çok ciddi bir katkı yapmış oluyoruz"

“Konya Şeker verdiği avans destekleri Konya ve ilçelerinin ekonomisi için de çok ciddi bir katkı oluşturuyor, piyasaları canlandırıyor” şeklinde açıklamasını sürdüren Recep Konuk, “Konya Şeker bu avanslarla sadece üreticiyi değil, aslında bütün Konya ve ilçelerindeki sosyoekonomik hayatı da destekliyor. Konya Şeker'in varlık sebebi üretici ve tarımsal üretimdir. Mesela içinde bulunduğumuz şu günlerde tarlada iki tane öncelikli iş var. Üretici adeta zamanla yarışıyor. Bir taraftan pancar sökümü yapıyor, diğer taraftan da pancarı söktüğü tarlayı yeni ürün ekimine hazırlıyor ve hazırladığı tarlaya ya tohum atıyor ya da tohum atmaya hazırlanıyor. Yani tarladan traktör sesinin eksik olmadığı bir dönemdeyiz. Üreticinin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu girdi motorin. Konya Şeker'de bugün dağıtımına başladığı motorin avansı ile onların tarladaki işinin aksamaması için üzerine düşeni yapıyor. Konya Şeker'in üreticisine her ay bir desteği oluyor. Elbette verdiği bu destek sadece çiftçimize üreticiye, üretime destek anlamına gelmiyor, Konya ve ilçelerinin ekonomisi için de çok ciddi bir katkı yapmış oluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz, Konya Şeker artık sadece bağın bahçenin, tarlanın tapanın, besinin, süt üretiminin güvencesi değil aynı zamanda çarşının, pazarın, esnafın da güvencesidir. Konya Şeker yaptığı avans ödemeleri ve ürün bedeli ödemeleri ile Konya ve ilçelerinde ekonomik hayatın 12 ay boyunca canlı ve dinamik kalmasında da önemli bir rol oynuyor” dedi.