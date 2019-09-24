Konya Şeker'in 66. pancar alım kampanyası dualarla başladı

Konya Şeker'in 2019-2020 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker Tesislerinde düzenlenen törenle başladı. Konya Şeker'in, bu kampanya döneminde toplamda 3 milyon 650 bin ton pancar işlemesi ve 455 bin ton şeker üretmesi planlanıyor.

Çumra ve Konya'daki iki şeker fabrikasıyla Türkiye'deki şeker üretiminin beşte birinden fazlasını gerçekleştiren Konya Şeker'de 2019-2020 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker Tesislerinde düzenlenen törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kürsüye gelen Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Çumra Şeker'i ve Çumra Kampüsünde bulunan diğer fabrikaları Çumra'ya kazandırdığı için 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a teşekkür etti.

Başkan Oflaz, “2004 yılında Recep Konuk Başkanımızın Çumra Şeker çoban yıldızı gibi doğdu, güneş gibi parlayacak sözünü, çevresinde geze geze bitiremediğimiz bu devasa tesisi ve hinterlandını gördüğümüz zaman, ne kadar vizyonu açık bir söz olduğunu şimdi daha iyi müşahede etmiş oluyoruz” dedi.

“Çiftçilerimizin evine bu tesis sayesinde ekmek giriyor”

Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ise, çiftçilere bereketli bir kampanya dönemi olması dilediğinde bulunarak, “Pancarı şekere dönüştürdüğümüz zaman katma değer oluşuyor. Çikolata, atıştırmalık ürettiğimiz zaman ise olay başka bir boyuta taşınıyor. Asıl katma değer işte o zaman gerçekleşiyor. Bu sayede şehrimiz gelişiyor, burada çalışanların, çiftçilerimizin evine bu tesis sayesinde ekmek giriyor. Çumra Şeker Fabrikasıyla hem çiftçi kazanıyor, hem işçi kazanıyor, hem Çumramız kazanıyor. Bu kampanya ile beraber inşallah çiftçilerimizin sıkıntıları daha da azalır, evlerine giren ekmek biraz daha büyür. Kampanya döneminin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

- Konya Şeker ile pancar üretimi 2 katına çıktı -

Çumra Şeker'in kampanya açılış konuşmasını ise Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Kayhan yaptı. Kayhan, Konya Şeker Fabrikasının 66., Çumra Şeker Fabrikasının da 16. pancar alım kampanyasının üreticilere, işletmeye ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Kayhan, “Başkanımız Recep Konuk göreve gelir gelmez üç tane önemli adım attı. Birinci adım, Türkiye'nin en kaliteli ve en verimli pancarı Konya'da üretiliyor, üretici de daha çok pancar üretmek istiyor, Konya üreticisi niye daha az pancar ile yetinsin diyerek attığı adımdır. Çumra Belediye Başkanlığı döneminde niyet ettiği o adımı başkan seçilince niyetten fiiliyata geçirdi ve Çumra Şeker Fabrikasını çiftçiye kazandırarak üreticilerimizin pancar üretimini 2 katına çıkarmasını sağladı. Bugün üreticisine 3 milyon 650 bin ton şeker pancarı ektiren Konya Şeker, bu ikinci fabrika yatırımı olmasaydı 1,5 milyon tonun biraz üzerinde pancar ektirebilecek, üreticilerimizin cebine bugünkünün ancak yarısı kadar pancar parası girecekti. Başkanımız öncülüğünde kurumumuzun attığı ikinci önemli adım pancar şekerinin girdi olarak kullanıldığı ürünleri üreterek yani çikolata, bisküvi, kek, gofret, helva, lokum gibi ürünleri üretip rafa çıkararak pancar üzerinden oluşan katma değerin çiftçide kalması için attığı adımdı. Başkanımızın attığı üçüncü önemli adım ise bizim ortaklarımızın pancar dışındaki ürünlerini de işlemeye yönelik adımdı. Üretici pancar üretiyor, bunu alıyorduk. Üretici sadece pancar mı üretiyordu? Hayır. Bizim üreticimiz mısır da üretiyordu, arpa da, buğday da. Ayçiçeği üretiyordu ama satacak yer olmadığı için az üretebiliyordu. Patates üretiyordu, elimde kalmasın diye az üretebiliyordu. Hayvancılık yapıyordu, ama ahırını büyütemiyordu. Üretecimizin az üretebildiklerini çok üretebilmesi, ürettiğini de piyasada emeğinin karşılığı fiyattan satabilmesi için bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu, biz de başkanımızın attığı o adımla onu yaptık. İşte bu üç önemli adım hem üreticimizin işini ve gelirini büyüttü hem de bu kuruma karşı bazılarının korkularını ve düşmanlığını büyüttü. Üreticimiz bu kuruma sadece şeker pancarı verebilirken bugün 26 kalem tarımsal ürün verebiliyor. 1999'da üreticimize hepi topu 55 milyon lira pancar bedeli ödeyebilen bu kurum 2018 yılında üreticiye 2 milyar 300 milyon lira ürün bedeli ödedi. Aldığı her ürünü işledi markalı olarak rafa çıkardı. Bir üretici kooperatifinin ortaklarının tarladaki ürününü işleyip markalı olarak rafa kadar çıkarması demek o ürün üzerinden aracıların komisyondu, kardı, paydı her ne ad altında olursa olsun zahmetsiz, emeksiz kolay para kazanamaması demektir.

Bu üç önemli adım çiftçinin kazanç hanesine yazılırken, üç gurubun da zarar hanesine yazıldı. Kim kaybetti? Şeker pancarı üretimi artınca, NBŞ'ciler, ithalatçılar kaybetti. Kim kaybetti? Üreticinin pancarından üretilen şekerin katma değerine ortak olanlar kaybetti. Kim kaybetti? Üreticinin ürününden komisyon alanlar, ucuza kapatıp işleyenler kaybetti” ifadelerini kullandı.

“455 bin ton şeker üreteceğiz”

Konya Şeker'in 2019 - 2020 kampanya döneminin 122 gün süreceğini belirten Kayhan, “Fireler düştükten sonra net olarak işleyeceğimiz 3 milyon 220 bin ton pancardan 455 bin ton şeker üreteceğiz. Günlük 28 bin ton pancarı işleyecek iki fabrikamız kampanyada 690 bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 50 bin ton kuru küspe üretecek. Bunlar şeker fabrikalarımızın şeker pancarını işleyerek ürettiği doğrudan ürünler. Ancak bizim işimiz, üretimimiz bunlarla bitmiyor. Şeker pancarı tarladan sökülüp bu fabrikanın kapısından girdikten sonra daha onlarca üretimi tetikliyor. Etanol, sıvı karbondioksit, seralarda ürettiğimiz domates, biber, patates tohumu hepsinin üretimi pancarın işlenmesi ile başlıyor. Sıvı şeker, baklava şerbeti, ilaç şekeri, çikolata, bisküvi, kek, gofret, çeşit çeşit şekerlemeler, lokum, helva bunların hepsinin üretimi pancarın bu kapıdan girmesi ile başlıyor. Ne kadar zamandır? 16 yıldır” diye konuştu.

"15 bin 700 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı"

Konuşmaların ardından Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Kurban kesimi ve İlçe Müftü Vekili Ali Soylubelli tarafından okunan dualarla birlikte kampanya döneminin açılışı yapılarak 2019-2020 pancar alım kampanyası başladı. Bu yıl Konya Şeker Fabrikası'nın 66'ncı, Çumra Şeker Fabrikası'nın ise 16'ncı pancar alım kampanyası gerçekleştirilecek. Konya Şeker üreticilerden toplamda 3 milyon 650 bin ton civarında pancar alımı yapacak. Konya Şeker hinterlandında bulunan 227 köyde ve 495 bin dekarlık alanda, 15 bin 700 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırdı. Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un talimatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılıyor. 2019-2020 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılıyor. Konya Şeker, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 220 bin ton pancar işleyecek. İşlenen pancardan da, 455 bin ton şeker üretileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte 690 bin bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 50 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor. Konya Şeker ile Çumra Şeker'in günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin ton, bu yıl kampanya süresi ise 122 gün gün olarak planlandı. 1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün pancarın yanı sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates başta olmak üzere 26 kalem ürün alımı yapıyor.

Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Çumra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil İşler, , Çumra Müftü Vekili Ali Soyubelli, Çumra'daki resmi dairelerin amirleri ve diğer bürokratlar ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri, çalışanlar ve bu senenin ilk hasat pancarını getiren üreticiler ile bölge çiftçileri katıldı.