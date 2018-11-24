Konya SMMM Odası Başkanı Özselek'ten Öğretmenler Günü mesajı

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek mesajında, “Eğitim ve öğretim bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en büyük etkendir. Günümüz de bilgi çağında yaşamaktayız. Eğitime olan ihtiyacımız her zamankinden daha üst seviyededir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çocuklarımızın eğitimi ülkemizin geleceğine yön verecektir. Bu eğitim de en büyük pay değerli öğretmenlerimizindir. Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği için çalışmakta ve gençlerimizi eğitmek için çaba sarf etmektedirler. Gençlerimizin ufuklarının gelişimine katkı sağlayarak aydınlık yarınlara zemin hazırlamaktadırlar. Ülkemizin gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkması ancak ve ancak eğitmeyi ve öğretmeyi hedef edinmiş gayretli öğretmenlerimizin sayesinde mümkün olacaktır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerimizin değerini "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" ve "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir.Bildiğiniz üzere Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.