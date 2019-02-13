Konya SMMM Odasında mezuniyet töreni

Törende konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, eğitim ve seminer programlarına önem vererek birçok alanda program düzenlediklerini söyledi. Özselek, “Odamız ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile uzun zamandır muhasebe ve denetim bilim dalında tezsiz yüksek lisans programımız devam etmekte olup, birçok meslektaşımız, stajyerimiz, diğer katılımcılar ve bunun yanında Konya dışından birçok meslektaşımız mezun oldu. SÜ ile işbirliğimiz sadece yüksek lisansta değil uzlaştırmacılık, bağımsız denetçilik sürekli eğitimleri ve benzeri birçok eğitimde devam etmektedir. Bu süreçte emeği geçen başta Rektörümüz olmak üzere, müdürlerimize, tez danışmanlarına ve öğretim üyelerine teşekkür ederim” dedi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet heyecanı yaşayanlar arasında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, KONESOB Genel Sekreteri Harun Gün ile Bilecik SMMM Odası Başkanı Süleyman Kıral' da vardı. Diplomalarını SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek'in elinden alan öğrenciler kep atarak fotoğraf çektirdi.