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Konya SMMM Odasından mevlid-i şerif ve hatim duası programı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden üyeleri için mevlid-i şerif ve hatim duası programı düzenledi.


Kapu Camiinde düzenlenen mevlid-i şerif ve hatim duası programına çok sayıda oda üyesi ve stajyeri katıldı. 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden meslektaşları için mevlid programı düzenlendiğini belirten Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, ”Mevlit programımızı gerçekleştirdik. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Ebediyete intikal eden meslektaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.


Mevlid programının ardından Camii çıkışında helva ve pide ikram edildi.

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