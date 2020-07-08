İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya SMMM Odasından Vali Vahdettin Özkan'a ziyaret

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal ve beraberindeki heyet Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal ve beraberindeki heyet Konya Valisi Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri Abdulkadir Çetin, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Özkan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Erdal, "Valimizin önderliğinde Konya, var olan başarısını daha iyi noktalara getirerek örnek şehirlerarasında gösterilmeye devam edecektir. Bu kapsamda bizlerde üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Valimize yeni görevinde başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.


Vali Özkan ise ziyaretten dolayı Başkan Abdil Erdal'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.