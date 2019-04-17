Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: ”Bağımlı çalışanlar çalıştayları düzenleyeceğiz”

Abdil Erdal, projelerinden biri olan tek bir şirketin muhasebesi, denetimi ve idaresinden sorumlu olarak çalışan meslektaşlarına yönelik bağımlı çalışanlar çalıştayı konusunda açıklama yaptı.

"Bağımlı meslektaşlarımız için çalıştay düzenleyeceğiz"

Meslekte Gelişim Grubunun Konya SMMMO Başkan Adayı olan ve seçim öncesi projeleriyle ön plana çıkan Abdil Erdal, “Meslektaşlarımızın bize göstereceği teveccüh ve projelerimize göstereceği ilgiyle birlikte göreve gelirsek emek harcayarak hazırladığımız 40'ın üzerinde projeyi hemen uygulamaya koyacağız. Projelerimizden birisi de bağımlı çalışanlar çalıştayı. Bağımlı mali müşavirler tek bir şirketin muhasebesi, denetimi ve idaresinden sorumlu olup, bağımlı çalıştıkları şirketin beyannamelerini imzalayabiliyorlar. Kısaca meslektaşlarımız istediği takdirde özel sektöre ait firmalarda da çalışabilmektedirler. Bu şekilde çalışan meslektaşlarım Odamızın kayıtlarında bağımlı mali müşavir olarak tanımlanmaktadır. Göreve gelmemiz halinde bağımlı çalışan meslektaşlarımızın ücret ve çalışma şartları bakımından gerekli bütün projelerimizi uygulamaya alacağız. Özellikle bağımlı meslektaşlarımızın iş piyasasındaki saygınlığını artırıcı bütün kararları bağımlı meslektaşlarımızın da katılacağı toplantıyla alıp uygulamaya dönüştüreceğiz” dedi.

“Meslektaşlarımıza Whatsapp üzerinden ulaşıyoruz”

Projelerini başlıklar halinde Meslekte Gelişim Grubu web sitesi olan www.meslektegelisim.com adresinde yayınladıklarını ve meslektaşlara proje ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmeleri Whatsapp uygulaması üzerinden gönderdiklerini dile getiren Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal, ”Mesleğimizin gelişimi projelerle sağlanacaktır. Odamızı tamamen dijital ortama dönüştürme çalışmaları kapsamında meslektaşlarımızla Whatsapp üzerinden iletişim yolunu da kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz özel yazılımla birlikte her türlü bilgi ve belgeyi anlık olarak meslektaşlarımıza bu program üzerinden ulaştırıyoruz. Seçim çalışmalarımızda da kullandığımız Whatsapp'la seçim broşürümüzü meslektaşlarımıza ulaştırdık. Göreve gelmemiz halinde Odamızda da kısa mesajın yanında bu programla da meslektaşlarımıza ulaşacağız. Whatsapp üzerinden mesleki ve Odamızla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi meslektaşlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca meslektaşlarımız mesleki sorunlarını da Whatsapp hattı üzerinden odamıza ulaştırabilecek” şeklinde belirtti.