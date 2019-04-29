Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: “Meslektaşlarımızı ve stajyerlerimizi sosyal projelerimizle bir araya getireceğiz”

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Konya SMMMO seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubunun Başkan Adayı Abdil Erdal, meslektaş ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde meslektaş ve stajyerler için hazırladıkları projelerini anlatan ve sorunları dinleyerek istişarelerde bulunan Erdal, seçimlere kadar bütün meslektaşlarını ziyaret etmeyi hedeflediğini söyledi. Erdal, “Seçim süresince meslektaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek projelerimizi anlatıyor ve mesleki konularda istişare yapmaya çalışıyoruz. Yoğun zaman gerektiren ve iş yükü olan bir mesleği icra ediyoruz. Bu yoğun tempo karşısında meslektaşlarımızda ister istemez stres ve yorgunluk olabiliyor. Bu doğrultuda meslektaş ve stajyerlerimiz için sosyal projelerimizi hazırladık. Meslektaş ve stajyerlerimizin katılımıyla Muhasebe Haftası etkinlikleri, tiyatro, halk müziği korosu, tasavvuf konserleri, stajyer ve meslektaşlarımızın da katılacağı lise ve üniversitelerde paneller, ahde vefa döneminde vefat eden meslektaşlarımızı anma programları, tv ve sosyal medyada mesleğimizi ön plana çıkacak söyleşiler, mesleğimizin önemi konusunda basın bilgilendirmeleri, geniş zamana yayılmış puanlı sistemde halı saha turnuvaları, özel günler için sosyal etkinlikler, Mali Müşavir Hatıra Ormanı, satranç kursu ve devamında satranç turnuvası, amatör fotoğrafçılık kursu, kişisel gelişim eğitimlerini düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.

“E-dergiyi meslektaşlarımız ve stajyerlerimizle buluşturacağız”

Konya SMMMO'nun teknolojiyi kullanan ve meslektaşlarına eksiksiz hizmet veren bir yapıya döndürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Abdil Erdal, “Meslektaşlarımızın teveccühü ile birlikte göreve gelmemiz durumunda teknolojiyi kullanan, mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler sunan ve meslektaşlarına teknolojiyi kullanarak hizmet veren bir Konya SMMMO olacak. Teknoloji projelerimizden birisi de e-dergi projesi. Mesleğimiz, odamız, meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz baz alınarak hazırlanacak olan e-dergi projemiz Whatsapp, e-posta ve web sitesi üzerinden meslektaş ve stajyerlerimize ulaştıracağız. E-derginin en önemli noktası odamıza herhangi bir maliyet yükünün olmaması. Tamamen dijital ortamda hazırlanacağı ve ulaştırılacağı için herhangi bir baskı, dizgi ve dağıtım masrafımız olmayacak” diye konuştu.