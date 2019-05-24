Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: “Odamızın dijital dönüşümünü gerçekleştireceğiz"

Meslekte Gelişim Grubunun Adayı Abdil Erdal seçim öncesi projeleriyle ön plana çıkarken meslektaş ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor. Ziyaretlerde mesleki sorunlar hakkında istişare yaparak bu sorunlarla ilgili projelerini de meslektaşlarıyla paylaşan Abdil Erdal, “Meslektaşlarımızın bize göstereceği teveccüh ve projelerimize göstereceği ilgiyle birlikte göreve gelirsek emek harcayarak hazırladığımız 40'ın üzerinde projeyi hemen uygulamaya koyacağız. Hedeflerimizden birisi Konya SMMM Odasını tamamen dijital ortama dönüştüreceğiz. Böylelikle hem odamızı baskı maliyetinden kurtaracağız hem de gelişmiş teknolojiyle meslektaşlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz. E-dergi projemiz bu projelerimizden birisi. Şuan baskılı olarak yapılan derginin Odamıza belirli bir maliyeti var. Bunun yerine Mesleğimiz, odamız, meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz baz alınarak hazırlanacak olan e-dergiyi Whatsapp, e-posta ve web sitesi üzerinden meslektaş ve stajyerlerimize ulaştıracağız. Dijital olarak hazırlanacak olan, mesleki güncel bilgiler, mevzuat, makaleler, video ve fotoğraf galerisi, sesli okuma, meslektaş albümü gibi üstün özellikleri olan e-dergi, masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar tüm cihazlarda olağanüstü görsel kaliteyle görüntülenecektir. Odamızı baskı maliyetinden kurtararak hazırlayacağımız e-dergiye, meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz her yerden istedikleri zaman ulaşabilecektir” dedi.

- E-İmzalı Sertifikasyon -

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının dijital dönüşümünü hızla tamamlayacaklarını kaydeden Abdil Erdal, ”Dijital dönüşümde birçok maddeden oluşan projelerimiz mevcut. Bunlardan biriside e-imzalı sertifikasyon. Meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz Odada aldığı eğitimlerle ilgili herhangi bir arşiv çalışması yapılmıyor ve kendilerine bununla ilgili herhangi bir katılım belgesi verilmiyor. Göreve gelmemiz durumunda bütün eğitimlerimizde katılımcılara e-imzalı sertifika vereceğiz. Sertifika verme süreci ise eğitim girişinde TC kimlik numarası veya Oda üye numarası dokunmatik ekrandan girişle başlayacaktır. Eğitim bitiminde katılım bilgisini giren herkese sertifikaları e-imzalı olarak e-posta adreslerine gönderilecektir. E-posta adresinde sorun yaşayan katılımcılar, oda web sitesi üzerinden e-imzalı sertifikalarını indirebileceklerdir” şeklinde konuştu.