Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: “Ruhsat dağıtım törenleri ve firmalarla indirim anlaşmaları yapacağız”

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Konya SMMMO başkanlık seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubu'nun başkan adayı Abdil Erdal çalışmalarını sürdürüyor. Meslektaş ziyaretlerine devam eden Abdil Erdal göreve gelmeleri halinde, ruhsatını yeni alan meslektaşları için belirli periyotlarda ruhsat dağıtım törenleri düzenleyeceğini kaydetti.

Erdal şöyle konuştu; “Böylece Odamıza ruhsatı gelen meslektaşımız hiçbir gecikme yaşamadan ruhsatını teslim alabilecek. Ayrıca ruhsat dağıtım töreniyle birlikte mesleğimize yeni katılan meslektaşlarımızın hem odamız ile hem de birbirleri ile kaynaşmaları tanışmalarını sağlayacağız. Ruhsatını almak için uzun süre emek harcayan meslektaşlarımız birde ruhsatını teslim almak için beklemek zorunda kalmayacak.”

“Yeni ofis açan meslektaşlarımız için firma indirimleri olacak”

Firmalarla olan indirim anlaşmalarını daha geniş kapsama yayacaklarını ve bütün meslektaşlarının bu indirimlerden faydalanacağını dile getiren Abdil Erdal, ”Firmalarla olan indirim anlaşmalarımızla birlikte yeni ofis açan meslektaşlarımız, muhasebe programı, kırtasiye, mobilya gibi gerekli olan her türlü ofis araç ve gereçlerini uygun fiyatla tedarik edebilecekler. Bu projemizle meslektaşlarımızın üzerindeki maliyet yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Çünkü yeni ofis açan meslektaşlarımızın üzerinde ciddi bir maliyet yükü var. Bizde meslektaşlarımızın üzerindeki maliyet yükünü hafifletme çalışmaları yapıyoruz. Yalnızca yeni ofis açan meslektaşlarımız değil tüm meslektaşlarımızın yararlanacağı indirim anlaşmalarımızda mevcut. Ayrıca Kobi Destek Kredisi için görüşmeler yapıp bu yönde projelerimizi uygulamaya koyacağız” dedi.