Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: “Staja giriş sınavı ve SMMM sınavı eğitimlerimizi her dönem açacağız”

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Konya SMMMO seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubunun Başkan Adayı Abdil Erdal, meslektaşlarının teveccühü ile göreve gelmeleri halinde her yıl 3'er dönem halinde yapılan Staja Giriş Sınavı (SGS) ve SMMM sınavlarına hazırlık eğitimlerini bütün dönemler de açacaklarını kaydetti. Erdal şöyle konuştu; “Güçlü eğitmen kadrosu oluşturup sınavlara hazırlık kurslarını uygun fiyatlı şekilde açacağız. Çünkü meslektaş adaylarımız sınavları öncesinde bilgisel eksiklerini tamamlamak için eğitim kurslarına ihtiyaç duyuyorlar. Sınavlardan kısa süre önce açılan eğitimler yerine daha düzenli ve daha sistemli hazırlanan eğitim programlarıyla meslektaş adaylarımızın yanında olacağız. Burada ki en önemli nokta ise gerek soruların hazırlanması gerek sonuçların açıklanması yönünden genel sınavlara birebir benzeyen deneme sınavları yapacağız. Deneme sınavlarımızı her dönem genel sınavlardan önce en az bir kez ücretsiz yapacağız. Böylelikle meslektaş adaylarımız sınav öncesi kendilerini test etme imkanı bulacaklardır. Deneme sınavına sadece staj dosyası açtıranlar değil, mali müşavir olmayı düşünen ve bilgi yeterliliğini test etmek isteyen herkes başvurabilecektir.”

“Stajyer çalıştaylarında sorunlara çözüm bulacağız”

Stajyer çalıştaylarıyla tüm stajyerlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade eden Erdal, stajyerlerin staj süreleri boyunca, stajlarıyla ilgili maddi ve manevi sorun yaşamalarına izin vermeyecekleri söyledi. Erdal; “Maddi anlamda, ücretsiz olması gereken staj işlemleri ücreti, SGS dosya işlemleri için alınan ücretleri kaldıracağız. Manevi anlamda stajyerlerimiz için odamızda belirli periyodlarda stajyer çalıştayları düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz stajyer çalıştaylarıyla stajyerlerimize mesleğimiz hakkında bilgilendirmeler yapıp, stajlarıyla ilgili sorun ve çözüm önerilerini tespit edip, staj süreleri boyunca motivasyonlarını artırıcı bilgilendirmeler yapmayı hedefliyoruz” dedi.