Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal'dan Sakatlar Derneğine ziyaret

Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal, engelli vatandaşlar açısından önemli olan kimseye muhtaç olmadan yaşama ve sorunlarına farkındalık yaratma gibi önemli konuların gündeme gelmesi açısından Engelliler Haftasının önemli olduğunu söyledi. Erdal, "Engelli olmak fiziksel eksiklik değil, mücadele azmi ve başarılarından ders almamızı gerektiren ayrıcalıklı birey olmaktır. Bu açıdan bakıldığı zaman önemli olan öncelikle düşüncelerimizdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Engellilerimizin iş hayatı ve sosyal hayata daha yoğun katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın mecburiyetidir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama etkin katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, kaliteli yaşam sürebilmeleri hususunda yardımcı olmak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Meslektaşımız olan Sakatlar Derneği Konya Şubesi Başkanı Mali Müşavir Ahmet Mıhçı Başkanımıza da hem başarılı çalışmalarından dolayı hem de ziyaretimizde gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.